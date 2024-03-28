Перечислены 32 завода, на которых BMW производит автомобили и двигатели

BMW Group — это автомобильный конгломерат, на котором на конец 2023 года работало 154 950 человек по всему миру. Это самый продаваемый автопроизводитель класса люкс, продающий рекордное количеством моделей трех своих автомобильных брендов: BMW, MINI и Rolls-Royce.

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ALPINA также является частью автомобильной семьи с 2022 года. В годовом отчете BMW Group за 2023 год перечислены все 32 производственные площадки, на которых оживают автомобили и двигатели.

Предсказуемо, что автомобильная компания имеет очень сложную производственную сеть, состоящую не только из собственных заводов, но и из заводов-партнеров, таких как предприятие Magna Steyr в Граце (Австрия), где с конвейера сходит родстер Z4. Заводы BMW Group и заводы-партнеры в Европе: Берлин (Германия) Дингольфинг (Германия) Айзенах (Германия) Ландсхут (Германия) Лейпциг (Германия) Мюнхен (Германия) Регенсбург (Германия) Вакерсдорф (Германия) Штайр (Австрия) Грац (Австрия) Борн (Нидерланды) Оксфорд (Великобритания) Гудвуд (Великобритания) Хэмс Холл (Великобритания) Суиндон (Великобритания) К этому списку добавится завод в Дебрецене (Венгрия), где во второй половине следующего года планируется начать производство электрического кроссовера iX3 на базе Neue Klasse.

Заводы BMW Group и заводы-партнеры за пределами Европы: Аракари (Бразилия) Ченнай (Индия) Хосур (Индия) Манаус (Бразилия) Районг (Таиланд) Росслин (Южная Африка) Сан-Луис-Потоси (Мексика) Спартанбург (США) Дадун (Китай) Тиекси (Китай) Лидия (Китай) Чжанцзяган (Китай) Чунцин (Китай) Чу Лай (Вьетнам) Джакарта (Индонезия) Каир (Египет) Кулим (Малайзия) Как сообщалось ранее, самым производительным заводом BMW Group в 2023 году стал завод в Дадуне, где было выпущено 420 586 автомобилей.

На втором месте оказался Спартанбург с 410 793 автомобилями, а третье место занял другой китайский завод, Tiexi, с 307 972 автомобилями. Далее следуют четыре немецких завода (Дингольфинг, Регенсбург, Мюнхен, Лейпциг), затем Оксфорд в Великобритании и Сан-Луис-Потоси в Мексике. В 2023 году BMW Group собрала 2 661 922 автомобиля BMW, MINI и Rolls-Royces, что на 11,7% больше, чем годом ранее. Источник: BMW