Россияне массово пытаются избавиться от иностранных автомобилей

Как сообщает Lenta.ru, тысячи российских автовладельцев столкнулись с требованием таможенников оплатить коммерческий утильсбор, который повысили с октября прошлого года. Все они покупали машины у перекупщиков. И надеялись сэкономить на льготном сборе. Но теперь им надо доплатить еще от 300 до 800 тысяч рублей, в зависимости от модели.

© Российская Газета

Посредников, которые занимались перепродажей автомобилей, тоже обязали доплатить - в их отношении суммы перевалили за миллионы рублей.

Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, это было предсказуемо, а НАС неоднократно предсказывал, что любые попытки обмануть систему выльются в дополнительные траты.

Напомним, с 1 апреля начнут действовать новые механизмы таможни для автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС посредством взимания утильсбора по сложной формуле. Если в этих странах стоимость авто была занижена, то при ввозе в РФ придется заплатить повышенный утилизационный сбор - в него войдут недоплаченные налоги и сборы. Это решение позволит уравнять граждан и компании, ввозящие в нашу страну автомобили, которые были растаможены в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов.

Эксперты ожидают, что некоторые модели существенно подорожают.

Например, электрокроссовер Zeekr X, растаможенный без занижения и с уже действующим ЭПТС, сейчас можно приобрести за 3,8-4 миллиона рублей, но цена при прямом ввозе в РФ составит уже 4,6-5 миллиона рублей.