Эксперт провел анализ и перечислил главные преимущества китайских авто

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал "Ленте.ru", что важными преимуществами китайских автомобилей остается стоимость, а также их доступность в связи с прямыми поставками в Россию от производителей.

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По его словам, доступность позволяет не думать о запчастях, которые нужны для обслуживания и ремонта. Также эксперт отмечает большое количество опций у моделей из КНР.

Житнухин добавляет, что среднестатистический "китаец" оснащается почти 60 разными опциями безопасности и комфорта, в то время как у машины из Кореи и ЕС - только 50 подобных функций.

Кроме того, специалист говорит, что автомобили из КНР обходятся дешевле в эксплуатации. В пример он приводит Haval Jolion с передним приводом. Один км пробега на этом кроссовере будет стоить 10 рублей 70 копеек. А у Hyundai Creta этот показатель на уровне 11,65 рубля.

Ранее автоэксперт Егор Васильев заявил, что китайский автопром не просто успешно ассимилировал на своей почве европейские технологии. Он еще и активно использует опыт тех же европейцев по выходу на наш рынок.