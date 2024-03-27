На что способен кроссовер Jetour T2 на асфальте и вне его

Обозреватель "Российской газеты" протестировал новый кроссовер Jetour T2 в ходе пробега Москва-Казань и пришел к выводу, что покинувшим наш рынок "полноприводникам" японских и европейских марок нашлась достойная замена.

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Jetour T2 демонстрирует всем своим внешним видом, что он из племени "гряземесов". Чего стоят одни только рубленые формы кузова, массивные рейлинги на крыше, кофр запаски на открывающейся вбок пятой двери и мощные бамперы, которые, как кажется на первый взгляд, способны выдержать контакт даже с жестким препятствием!

Однако уместнее говорить о дизайне в джиперской стилистике. Ведь это не "рамник", бамперы - не несущие, скроенные с учетом требований по защите пешеходов и отделенные от кузова зазорами. Даже "буксирные проушины" в переднем бампере - это пластмассовые элементы дизайна, а настоящая крепежная проушина ввинчивается в отверстие под заглушкой бампера.

Разработанная с прицелом, главным образом, на асфальт платформа T1X знакома по Chery Tiggo 8 Pro Max и Jetour Dashing.

Да и трансмиссия здесь, по большому счету, кроссоверная - с муфтой подключения задних колес BorgWorner шестого поколения, пусть и усиленная задним самоблокирующимся дифференциалом и системой выбора режимов движения с внедорожными алгоритмами. Впрочем, характеристики характеристиками, но разберемся, как новый игрок на поле SUV показал себя в ходе пробега Москва-Казань.

Когда стиль сочетается с техникой

При очном знакомстве невольно сравниваешь "двушку" с Jeep Wrangler, Land Rover Defender и соотечественником Tank 300 - коробчатый форм-фактор работает, как фейс-контроль в джиперском клубе. Что он дает помимо эстетики? Как минимум хорошую обзорность и как максимум - приспособленность к дооснащению атрибутикой, типа экспедиционного багажника на крыше.

Доступ в модный салон облегчают поручни и фиксированные боковые подножки. Последние, правда, немного ограничивают геометрическую проходимость, которая у этого SUV в целом на хорошем уровне: заявленный клиренс - 220 мм (по факту под защитой картера - 205 мм), углы въезда и съезда - 28°, максимальный преодолеваемый подъем - 22°. Есть заводская металлическая защита картера двигателя и пластиковая защита днища в районе бензобака.

Салон - под стать внешности. Здесь много брутальных элементов, типа поручней на мощном центральном тоннеле, крупных дефлекторов вентиляции, "шайбы" управления режимами трансмиссии и ее не менее монументального селектора. Впрочем, с этой брутальной атрибутикой отлично уживаются такие гламурные акценты, как атмосферная подсветка или, скажем, нетривиальные цветовые решения (зеленый с оранжевыми вставками или коричневый с красными вставками), полноцветная цифровая "приборка" и 15,6-дюймовый горизонтально ориентированный планшет "мультимедийки". Последняя, кстати, трудится под управлением шустрого процессора Qualcomm Snapdragon 8155 и поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Система панорамного обзора 360°+180° хороша - позволяет уверенно контролировать ситуацию по периметру даже в темное время суток. А еще на борту имеется двухзонный климат-контроль с фильтрацией и ионизацией воздуха, подогревы всех кресел, руля и лобового стекла, мощная беспроводная зарядка с охлаждением, проекционный дисплей, задний парктроник, акустика Sony с сабвуфером и 12 динамиками и много других полезных электронных опций.

Кроссовер или внедорожник?

В салоне сидишь по умолчанию высоко, даже несмотря на то, что это машина с несущим кузовом. Приборная панель с учетом недетских внешних габаритов выглядит недостаточно крупной, да и такие важные показатели, как, скажем, данные тахометра, несколько теряются в информационной каше.

Но в с целом с информативностью табло все неплохо. Главное, что ключевая информация - данные скоростного режима - выводится крупно. При этом щиток можно настроить под себя, например, вывести на дисплей информацию о режимах движения, параметрах работы полноприводной трансмиссии или выбранных композициях музыкального центра.

Тачскрин в отличие от приборки не перегружен информацией, но она запрятана подчас слишком глубоко в меню. Да и физические кнопки и тумблеры вызова ключевых функций - в дефиците. Шутка ли? Через тачскрин настраиваются даже внешние зеркала! Опять-таки многочисленными нажатиями на сенсорный экран отключается ESP, включается режим спуска со склона, различные подогревы, устанавливается температурный режим в салоне.

Что касается комфорта, его уровень высок, и главную лепту вносят передние сиденья. Они удачно спрофилированы, есть выраженная боковая поддержка и "самолетные" подголовники. Водительское кресло имеет в том числе регулируемый поясничный подпор. Но переднему пассажирскому креслу попеняем на отсутствие регулировки по высоте. Из-за этой особенности сидишь выше, чем хотелось бы, и это неудобно.

Руль регулируется по высоте и вылету на большом плече. Вокруг водителя организовано множество вещевых ниш. Режимы движения ("Эко", "Стандарт" и "Спорт", плюс сугубо внедорожные "Грязь/Песок", "Снег" и "Камни") выбираются шайбой на центральном тоннеле - тут эргономика не подкачала. Кстати, предусмотрен еще и загадочный режим Х (активируется нажатием шайбы). При его выборе электроника сама решает, какие задействовать предустановки. Четыре физические кнопки включения ракурсов видеообзора - то, что надо на бездорожье или в городской толчее. Есть даже фирменный режим "Прозрачного автомобиля", когда смотришь на прозрачный авто сверху, четка фиксируя положение колес на реальном рельефе.

Задних седоков тоже не обделили комфортом. Места в арьергарде больше, чем в компактных кроссоверах и тем более - в соразмерных "рамниках". Здесь пассажиры могут включить себе подогрев сидений и оперативно зарядить гаджеты от силовых USB-слотов, а спинка дивана регулируется в дух регистрах по наклону - можно "прилечь" в дальней дороге. Или, скажем, спинки дивана складываются в ровный пол.

В разных стихиях

Среднеразмерный "полноприводник" отлично приспособлен к поездкам на дальние расстояния. Курсовая устойчивость здесь заметно выше, чему у машин с рамной конструкцией. На высоких скоростях нет и намека на рыскание. Подвеска успешно отфильтровывает дорожный брак и не допускает пробоев на больших ямах. Парусность на высоких скоростях - минимальна.

Ходовая часть при этом настроена с акцентом на комфорт, ходы подвески - значительные, как у внедорожников, которые задумывались для езды по пересеченной местности. Отсюда - заметные, но не чрезмерные крены в быстрых крутых виражах и, с другой стороны, достаточно высокая плавность хода. Придраться также можно также к излишне легкому усилию на ободе руля, причем "баранка" не тяжелеет на высоких скоростях.

Динамический потенциал не разочарует людей, которые привыкли быстро ускоряться в городском потоке и уверенно обгонять на трассе. Спасибо тяговитому 2-литровому бензиновому агрегату на 245 л.с., работающему в паре с 7-ступенчатым "преселективом". Мотор лишь незначительно дефорсировали для нашего рынка для минимизации налогов. "Робот" обещает прожить долго, поскольку предусмотрена конструкция с двойным сцеплением в масляной ванне.

Полноприводная система BorgWarner 6 поколения с электронноуправляемой муфтой, которую дополняет задний блокируемый дифференциал повышенного трения, работает с преднатягом, что позитивно сказывается при движении как по шоссе, так и по проселку. Претензий к тормозной динамике нет, она приемлема для машин такого класса.

Ну а что же бездорожье? На заснеженных участках загородных грунтовок Т2 уверенно продирается вперед, причем задняя ось подключается оперативно, не давая машине закопаться. Предустановки "Снег", "Песок" и "Камни" - хорошее подспорье на сложных участках рельефа, как и внедорожный круиз-контроль и ассистент спуска по склону.

Успешно ассистирует и функция имитации межколесных блокировок с помощью тормозных механизмов, помогающая справиться с диагональным вывешиванием. И, кстати, когда одно из колес отрывается от земли на изгибах рельефа, становится очевидным, что кузов действительно очень прочный (31000 Нм/град) - никаких перекосов панелей не наблюдается.

Остается озвучить цены. Кроссовер предложен у нас в двух комплектациях - Voyage и Expedition за 3 759 000 и 3 999 000 рублей соответственно. Особенность базового варианта - 19-дюймовые колеса, полный "зимний пакет" (подогрев зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, руля и всех кресел), тачскрин на 15,6 дюйма, двухзонный климат, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

В топовом варианте появляются 20-дюймовые колеса, вентиляция передних сидений, панорамный люк в крыше, адаптивный "круиз", системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга "слепых" зон" и помощи при движении в пробках. Для сравнения: полноприводный Haval Dargo X стоит от 3 349 000 до 3 549 000 рублей, а за Great Wall Tank 300 попросят от 3 799 000 до 4 699 999 рублей.