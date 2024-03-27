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Врач ЛОР рассказал, что будет с водителем из-за громкой музыки в салоне автомобиля

Включение аудиомагнитолы в автомобиле на высокую громкость провоцирует быстрое наступление глухоты у водителей. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

Прослушивание громкой музыки в авто приведет к быстрой потере слуха
© Газета.Ru
«Прослушивание музыки на высокой громкости, особенно если речь идет о привычке, представляет собой серьезную угрозу для слуха водителя. Риск потери слуха возрастает, если мы говорим о тюнингованных автомобилях, в которые часто устанавливают огромные мощные динамики, воспроизводящие музыку на низких частотах», — рассказал врач.

Лесков добавил, что недавно в Южном Судане, где практически отсутствуют дорожное сообщение и промышленность (то есть источники низкочастотных шумов), провели исследование остроты слуха среди жителей. Оно показало, что там люди даже в возрасте 70-80 лет имеют прекрасный слух, в отличие от жителей мегаполисов в развитых странах.

«В принципе музыку рекомендуется слушать не более часа в день», — напомнил отоларинголог.
Автоэксперт
Иван Лесков
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