Автоэксперт рассказал, чем может обернуться заправка заведенного авто

Заправлять автомобиль у которого работает двигатель, нельзя, так как машина может загореться. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

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«При таких условиях существует высокий риск возгорания: в процессе заправки автомобиля при работающем двигателе может образоваться искра, что в комбинации с топливом приведет к пожару или взрыву. Особенно опасно, если такое происходит на территории АЗС», — сказал автоэксперт.

Кроме того, при заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.

До этого стало известно, что покупать моторное масло следует у надежных и проверенных поставщиков, таких как автомагазины, сервисные центры или официальные дилеры брендов масел, так как там меньше шансов нарваться на подделку.

Менять масло в автомобиле необходимо раз в год или через 10 тыс. км пробега. Состояние масла можно проверить визуально с помощью листа бумаги. Оно оставляет на ней темный след без дополнительных включений.