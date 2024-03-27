Перекупщики рассказали, как найти достойный автомобиль по низкой цене

Многие автолюбители, столкнувшиеся с поиском для себя машины с пробегом, видят, что все хорошие варианты предлагают перекупщики. Объявлений огромное количество, автохлама тоже много - как им удается оперативно находить достойные экземпляры?

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Как рассказывает "Автовзгляд", первый лайфхак прост: это знакомства и деньги. Перекупщики, как правило, первыми видят объявления о продаже автомобилей. Иногда даже во время модерации. Такое происходит на интернет-ресурсах, где можно договориться с админами, разумеется, за определенную мзду.

Второе - на самом деле автоперекупщики зачастую приобретают машины с недостатками - пусть они мелкие, но дают приличный дисконт при покупке. А убрать их можно за один вечер: это сколы, царапины, неработающие лампочки в салоне и прочее. За разбитый бампер продавец может уступить 50 тысяч рублей, а заменить его стоит 10 тысяч. Еще одна неисправность, за которую можно получить хороший дисконт - горящая лампочка SRS (неисправность подушки безопасности на панели). Как говорят автомастера, в трех случаях из четырех этот индикатор говорит о неисправности подрулевой "улитки", а она стоит всего полторы тысячи рублей.

Да, есть риск, что поломка может оказаться гораздо серьезнее. Но можно и получить хорошую прибыль.

Третье - у опытных автоперекупщиков есть база знакомых, которые сами не хотят заниматься продажей подержанных машин. А потому они предпочтут обратиться к проверенному посреднику. Поэтому автомобиль сразу попадает в руки перекупщика, он приводит его в порядок и продает по своей цене.

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