Эксперт назвал японский кроссовер с безотказными моторами и богатым оснащением

На вторичном рынке есть недооцененные модели. В свое время новыми их не особо покупали, и одна из очевидных причин – высокие цены, ведь их не собирали в России. Про некоторые из них не сразу и вспомнишь. Например, Honda Crosstour – полноразмерный кроссовер с передним или полным приводом.

Этот автомобиль в свое время был прямым конкурентом Toyota Venza и создавался специально для американского рынка, сборка производилась в штате Огайо. Хотя официально его и завозили в Россию (с 2012 по 2015 год), изначально продажи за пределами Америки не планировались.

По длине Honda Crosstour превосходит даже Land Cruiser 200, а оснащение весьма к нему близкое. И, что удивительно, цена на Honda Crosstour сейчас в два раза ниже цены Land Cruiser 200.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: