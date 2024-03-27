Названы 7 самых быстрых седанов в мире

В списках самых скоростных автомобилей чаще всего на верхних строчках располагаются суперкары и спортивные купе. Однако существует один важный сегмент рынка, который часто упускается из виду в спорах о максимальной скорости. А ведь существует множество седанов, которые могут составить достойную конкуренцию самым быстрым автомобилям в мире. В этой подборке — семь самых скоростных и невероятных автомобилей.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio — 307 км/ч

Giulia Quadrifoglio — самый быстрый и мощный спортивный седан, когда-либо созданный итальянским автопроизводителем Alfa Romeo. Он оснащён 2,9-литровым твин-турбо V6, выдающим 505 лошадиных сил, что позволяет достичь потрясающей максимальной скорости в 307 км/ч. Поскольку автомобиль оснащён задним приводом, он не так быстро разгоняется до ста, как некоторые другие седаны в этом списке, но 3,9 секунды — это всё ещё впечатляющее время. Типичный для Alfa Romeo экстерьер Giulia Quadrifolgio выполнен в безупречном стиле. Подогрев передних сидений, кожаная отделка и аудиосистема Harman/Kardon с 15 динамиками дополняют комплектацию Giulia Quadrifolgio.

© Mercedes

Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance — 315 км/ч

Это первый гибрид Mercedes с подключаемым модулем от AMG. В нём сочетаются последние технологические инновации и родословная AMG, что позволяет добиться потрясающих показателей. Благодаря 630-сильному твин-турбо 4,0-литровому двигателю V8 в сочетании с синхронным двигателем переменного тока с постоянными магнитами GT 63 S E Performance выдаёт 831 л.с. Это позволяет разгоняться до ста за 3 секунды и развивать максимальную скорость 315 км/ч. Если этого недостаточно, Mercedes оснастил свою модель достаточным количеством роскошных и элитных функций, которые производят неизгладимое впечатление.

© Porsche

Porsche Panamera Turbo S — 315 км/ч

Porsche Panamera Turbo S закрепил за собой место одного из самых быстрых седанов в мире и не собирается покидать арену в ближайшее время. Под капотом Panamera Turbo S находится 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт 620 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы разогнать автомобиль до ста 2,7, пройти четверть мили (400 м) всего за 10,9 секунды и развить максимальную скорость 315 км/ч.

Если 620 лошадиных сил, выдаваемых Turbo S, недостаточно, Porsche предлагает гибридную версию с мощностью 689 «лошадей». Гибрид может проехать около 32 км только на электротяге на случай, если хочется неспешной езды на спортивном автомобиле.

© Cadillac

Cadillac CT6-V — 322 км/ч

CT5-V Blackwing был в центре внимания с момента своего появления, и это справедливо, но более крупный CT6-V разгоняется до «сотни» всего за 3,9 секунды. Он почти так же быстр, как CT5-V, но его 4,2-литровый твин-турбо V8 развивает 550 л.с. в сочетании с новым 10-ступенчатым «автоматом». Это позволяет ему развивать такую же максимальную скорость, как и меньший Cadillac СT5-V. Старшая модель оснащена современными опциями комфорта: сиденьями с электроприводом в 16 направлениях, функцией GM Super Cruise и подвеской Magnetic Ride Control, которая гарантирует быструю и комфортную езду.

© Jaguar

Jaguar XE SV Project 8 — 322 км/ч

В отличие от многих быстрых седанов в этом списке, предназначенных для повседневного использования, Jaguar Project 8 — это экстремальная четырёхдверка, ориентированная на трек. Его стиль всем своим кузовом намекает на это: агрессивный передний бампер, большое регулируемое заднее антикрыло, широкие крылья. Под капотом установлен 5,0-литровый V8 с наддувом мощностью 592 л.с. Этот мощный силовой агрегат позволил быстрой кошке преодолеть Нюрбургринг всего за 7 минут и 21 секунду. Разгон до ста занимает 3,6 секунды. Jaguar — один из ведущих производителей роскошных автомобилей, поэтому седан внутри отделан кожей и всеми роскошными функциями в стандартной комплектации. Но если вам нужен максимальный экстрим, то этот Jaguar можно заказать без задних сидений!

© Cadillac

Cadillac CT5-V Blackwing — 322 км/ч

Этот автомобиль быстро завоевал популярность благодаря «острой» внешности и головокружительным характеристикам. Cadillac CT5-V Blackwing оснащён 6,2-литровым V8 с наддувом, который выдаёт 668 «лошадей». Его максимальная скорость составляет 322 км/ч, что делает его одним из самых быстрых Cadillac в истории, а также одним из самых быстрых седанов в мире. Он может разогнаться до «сотни» всего за 3,5 секунды и пройти четверть мили (400 м) стоя всего за 11,6 секунды, что легко превосходит практические потребности седана в повседневной жизни. К тому же это единственный быстрый седан с двигателем V8, который поставляется в том числе с механической коробкой передач.

© Maserati

Maserati Ghibli Trofeo — 326 км/ч

Этот седан воплощает в себе всё, за что выступает Maserati: изысканный дизайн, производительность и престиж. Ghibli Trofeo оснащён 3,8-литровым двигателем V8 мощностью 572 л.с., который разгоняет автомобиль до ста за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 326 км/ч. Скорость, соединённая с экзотической итальянской внешностью, превращает Ghibli в восхитительный седан, который обязательно вскружит голову водителю и другим участникам дорожного движения, если они смогут угнаться за ним.