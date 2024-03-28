Названы распространенные ошибки современных водителей

В ГИБДД сообщили о том, какие ошибки чаще всего совершают водители при управлении транспортным средством.

© Car.ru

Самым распространенным нарушением Правил дорожного движения является остановка и стоянка автомобилей в неположенном месте. Так, водители чаще всего игнорируют запрет на стоянку транспортного средства на остановках общественного транспорта. Согласно действующим ПДД, стоянка в местах, оборудованных знаком остановки общественного транспорта, запрещена, при этом разрешена остановка для посадки и высадки пассажиров, при этом стоит удостовериться, что водитель не создает помех движению общественного транспорта.

Стоянка ТС разрешена на расстоянии 15 метров вблизи остановки общественного транспорта. При этом расстояние измеряется в обе стороны от дорожных знаков 5.16, 5.17, 5.18, а также от действующей разметки 1.17.1 и 1.17.2, если такая присутствует.

Еще одним распространенным нарушением является парковка и остановка автомобиля на пешеходном переходе. В ПДД четко прописано, что остановка запрещена на расстоянии 5 метров в обе стороны от дорожного знака. При этом, расстояние между припаркованным автомобилем и разделительной сплошной полосой не должно быть менее трех метров.

При нарушении правил парковки предусмотрены административные штрафы. Так, в Москве и Московской области будет наложен штраф в размере 3 000 рублей. Следует учесть, что сумма штрафа зависит от региона. Кроме административных санкций, автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку.

Напомним, что перед тем, как припарковать свой автомобиль, следует соблюдать правила дорожного движения, не загораживать проезд для транспортных средств и не создавать помех общественному транспорту и спецслужбам. Только соблюдение ПДД гарантирует безопасность на дорогах общего пользования.