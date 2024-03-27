В России назвали самые популярные марки подержанных автомобилей

В феврале текущего года российский рынок подержанных автомобилей показал положительную динамику. Всего было реализовано 399 400 транспортных средств, данный показатель больше на 23% чем месяцем ранее.

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В сравнении с показателем продаж прошлого года, в феврале 2024 года было реализовано транспортных средств на 1,2% больше. Это говорит об оживлении покупательского спроса.

Если сравнивать показатели продаж за январь-февраль текущего года, то он показал отрицательную динамику и снизился на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Всего за два месяца было реализовано 724 100 единиц транспортных средств.

По итогам прошлого месяца было продано 101 600 единиц автомобилей Lada, что свидетельствует о росте продаж на 17,4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (86 466 авто).

Также довольно востребованными остаются и модели Toyota, с числом продаж в 42 000 единицы. Бренд показал снижение на 8,8% чем годом ранее (46 065 единиц).

На третьем месте расположился Hyundai, продажи бренда снизились на 4,5%. Общее число реализованных автомобилей в феврале текущего года составило 21 400 транспортных средств.

Самой покупаемой моделью в феврале 2024 года стал седан Lada 2107. Всего было продано 9 700 единиц транспортных средств. На втором месте среди автомобилей Lada оказалась модель 2114 "Самара 2", было реализовано 9 200 машин. Третье место заняла Kia Rio - 6 700 автомобилей.

Лидерство автомобилей марки Lada объясняется тем, что автомобили, выпущенные АвтоВАЗом, неприхотливы в обслуживании и имеют приемлемую цену.

Также в десятку самых популярных подержанных автомобилей вошли такие марки как Nissan, Volkswagen, Ford, Honda, Renault и Shevrolet. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, показатели продаж всех марок стали ниже. Объясняется это тем, что вторичный рынок автомобилей, выпущенных в европейских странах, в настоящее время не пополняется новыми моделями, на фоне ушедших из страны компаний. При этом китайские автопроизводители наращивают свое присутствие в России.