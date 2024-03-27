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Эксперты назвали самые проблемные семейные автомобили

Британское издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составило рейтинг самых ненадежных подержанных семейных автомобилей. Первые три строчки заняли хетчбэки Audi A3, Volkswagen Golf и лифтбек Skoda Octavia.

Эксперты назвали самые проблемные семейные автомобили
© Российская Газета

С поломками Audi A3, по данным опроса, столкнулись 59% владельцев. Они жаловались на сбои в навигации и мультимедийной системе, проблемы с коробкой передач и электрикой, а также кузовом. Правда, до сервиса автомобиль обычно добирался самостоятельно.

Примерно 70% автомобилистов заявили о длительном сроке ремонта - он занял около недели. Но есть и плюсы - все работы по устранению жалоб были выполнены бесплатно, по гарантии.

Volkswagen Golf, попавший на второе место, получил отрицательную оценку у 48% респондентов. Более, чем в трети случаев им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы добраться до сервиса. Ремонт в половине случаев длился более недели.

Бесплатными услуги сервиса были лишь для 89% автовладельцев. У остальных средний чек составил более 175 тысячи рублей (1500 фунтов стерлингов).

У "бронзового призера" - Skoda Octavia - о неполадках заявили 49% опрошенных. Они пожаловались на проблемы с кузовом, кондиционером, электрикой, информационно-развлекательной системой. Владельцам также в ряде случаев пришлось вызывать эвакуатор, чтобы отвезти машину в сервис. Всем им предоставили бесплатный ремонт.

В антирейтинг также попали:

Mercedes A-Class c дизельным мотором (2018-н.в.)

Seat Leon (2020-н.в.)

Mercedes A-Class с бензиновым мотором (2018-н.в.)

Opel Astra (2015-2022 гг.)

Skoda Scala (2019-н.в.)

Mercedes A-Class гибрид (2018-н.в.)

Kia XCeed (2019-н.в.)

Ранее "РГ" писала о том, как найти достойный автомобиль с пробегом по низкой цене.

Автоэксперт
Audi A3
Opel Astra
SEAT Leon
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Volkswagen Golf
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Skoda
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