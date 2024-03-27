Новый универсал Lada Iskra Cross: каким он будет

Недавно в Сети были опубликованы патентные изображения новой модели Lada в трёх вариантах исполнения. Ранее мы уже представили, как будет выглядеть седан и обычный универсал, теперь же настал черёд кросс-версии.

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Первая информация о новом семействе, которое получит имя Iskra, появилась в прошлом году. Оно придёт на смену модели Granta, которая по итогам продаж за 2023 год является самым популярным автомобилем в России, почти в четыре раза опережая по показателям ближайшего преследователя — кроссовер Haval Jolion.

Судя по патентным изображениям, дизайн Iskra выполнен по мотивам последних серийных моделей компании. Универсал получит практически такую же переднюю часть, как старшая модель Vesta. Из отличий — чуть более сложная форма фар, а также деталировка бампера в нижней части и в районе боковых декоративных вставок. Характерные выштамповки на боковинах станут немного проще за счёт отсутствия нижних «ответвлений». Задние стойки чуть более широкие по сравнению с универсальной Вестой, а окна за задними дверьми — наоборот, заметно меньше размером. Наиболее оригинальным является вид сзади за счёт фонарей новой формы и весьма внушительного размера. Отличительной чертой кросс-версии станет чёрный пластиковый обвес в нижней части кузова и массивная контрастная вставка, занимающая большую площадь поверхности заднего бампера.

В технической части наиболее интересным элементом является новая для моделей Lada платформа - ей станет доработанная «тележка» CMF-B, которая досталась от Renault. Моторная гамма, скорее всего, будет пересекаться с Вестой, а среди доступных для Iskra двигателей может оказаться 122-сильный мотор объёмом 1.8 литра.

Нынешний универсал Lada Granta Cross, на смену которому и придёт изображённый на рендерах автомобиль, предлагается сегодня по цене от 945 900 рублей за версию с 90-сильным мотором 1.6 и 5-ступенчатой «механикой». Есть также 106-сильный вариант с двигателем того же объёма, минимальная стоимость — 1 073 900 руб.

Между тем, совсем недавно мы провели тест-драйв рестайлинговой Vesta с вышеупомянутым 1.8 и вариатором.