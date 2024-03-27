НАПИ определило, какие авто подорожали и какие подешевели в РФ

Маркетинговое агентство НАПИ провело анализ рекомендованных розничных цен на новые легковые автомобили. По данным экспертов, в марте изменилась стоимость 27 комплектаций 11 моделей: из них 17 подешевели, 10 подорожали.

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В минус ушли цены на Chery Tiggo 7 Pro (-6,3%), Tiggo 7 Pro Max (от 3,1 до 3,4%), Tiggo 8 Pro Max (6,5%). Стоимость разных комплектаций "Москвич 3" упала на 27,4-28,7%, "Москвич 6" подешевел на 15,7-18,7%.

Также снизилась стоимость разных версий BAIC X35 (от 0,4 до 0,8%) и Hongqi HS5 (от 7,2 до 8%).

Подорожали несколько комплектаций BAIC U5 Plus (плюс 1,6-1,7%) и одна - BAIC X35 (плюс 2,3%). Выросли цены на Geely Okavango (от 14,3 до 15%), Kaiyi E5 (14%), и Kaiyi X3 (14,2-15,5%).

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