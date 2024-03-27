Что такое сквозное движение на автомобиле

В законодательстве нет четкого определения сквозного движения. Однако автоинспекция оперирует им и выписывает водителям штрафы. Выясняем, что такое сквозное движение, какой знак о нем предупреждает и как наказывают за сквозной проезд в 2024 году.

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Сквозное движение – что это?

Сквозное движение или сквозной проезд – это перемещение машины от точки А к точке В без остановки по территории, не предназначенной для этого. То есть автомобилист въезжает в зону с одной стороны, а выезжает с другой. При этом целью проезда не является посадка/высадка пассажиров или погрузка/разгрузка авто.

Где запрещено сквозное движение

Проезд запрещен в жилых и дворовых зонах, что сказано в п. 17.2 ПДД.

Жилая зона является участком, на котором расположены дворы, жилые дома, различная инфраструктура для отдыха и прогулок проживающих в ней людей. Дворовая территория – более ограниченный участок жилой зоны, включающий несколько домов и двор с детской площадкой.

Пешеходы в жилой местности могут перемещаться и по обочине, и по проезжей части. Движение транспорта на данном участке ограничено, чтобы не создавать опасность и дискомфорт для жителей.

Автомобилисты могут въехать в жилую и дворовую зону, но им запрещается:

двигаться со скоростью более 20 км/ч;осуществлять сквозной проезд;обучаться вождению;стоять с заведенным мотором более 5 минут;оставлять грузовики более 3,5 тонн на специальных площадках.

Чтобы автомобилисты могли распознать участок, где запрещен сквозной проезд, используются специальные дорожные указатели.

Какой знак указывает на сквозной проезд

Специального указателя, запрещающего сквозное движение, не существует, но есть знак 3.2 «Движение запрещено», который раньше назывался «Сквозной проезд запрещен». Он представляет собой белый круг в красном канте, который запрещает не только сквозной проезд, но и движение транспорта в принципе, за некоторыми исключениями.

Если у въезда во двор, жилую или пешеходную зону, территорию предприятия стоит указатель 3.2, то проехать за табличку могут только проживающие или работающие на этом участке автомобилисты. Право на проезд нужно подтвердить документально. Также знак не действует на машины почтовых служб, маршрутного транспорта, инвалидов (при наличии соответствующей наклейки на заднем стекле).

После въезда в зону указателя водитель должен покинуть ее на первом же пересечении к месту назначения.

Сама жилая зона обозначается знаком 5.21 – голубым квадратным указателем с изображением играющего в мяч ребенка, пешехода, машины и жилого дома. Табличка не запрещает движение транспорта, но вводит режим для перемещения в жилой местности автомобилистам.

О том, что автомобилист покидает жилую зону, сообщает табличка 5.22 «Конец жилой зоны».

Это указатель 5.21, только перечеркнутый красной линией.

Скорость движения в жилой зоне

Перемещаться по жилому участку, как было сказано выше, можно на скорости не более 20 км/ч. Данное требование прописано в п. 10.2 ПДД. Если автомобилист превысит скорость, к нему применят наказание. Это может быть штраф или лишение прав. Мера наказания зависит от того, на какую величину водитель превысил скорость.

Приоритет движения в жилой зоне

Как мы уже отметили выше, приоритетом в жилом участке обладают пешеходы. Они могут перемещаться по тротуарам и дороге, но не должны умышленно мешать автомобилям. Например, стоять на проезжей части, когда во двор пытается въехать машина скорой помощи.

Проезд пересечений во дворах

При проезде дворовых пересечений действует правило п. 8.9 ПДД – уступает водитель, к которому машина подъезжает справа.

Выезжая из жилой территории, автомобилист пропускает и транспорт, и пешеходов.

Штрафы за сквозное движение в жилой зоне

За сквозной проезд через двор накажут по ч. 1 ст. 12.28 КоАП взысканием в 1 500 рублей. Факт проступка инспектор должен подтвердить записью с видеорегистратора.

Если автомобилист нарушит правила в Москве или Питере, то по ч. 2 ст. 12.28 КоАП его накажут взысканием в 3 000 рублей.

За нарушение скоростных норм штрафуют на 500-5000 рублей или лишают прав на срок от четырех до 12 месяцев. Суровость наказания зависит от величины, на которую превышена скорость. Подробнее про штрафы за превышение скорости мы писали в отдельном материале, также рассказывали про штрафы за непропуск пешехода.

На оплату взысканий отводится 70 суток с момента наложения. В первые 20 дней действует скидка 50%, но она не распространяется на штраф за повторные проступки – их нужно оплачивать полностью.

Чтобы не пропустить льготный период, рекомендуем периодически проверять штрафы. Через «Автокод Штрафы» проверка штрафов ГИБДД возможна по госномеру авто.

Данные сгенерируются за полминуты. Все неоплаченные взыскания можно сразу погасить. Квитанция придет на е-мейл.

Как избежать штрафа за сквозной проезд

Чтобы избежать штрафа, рекомендуем водителям:

не срезать путь и не объезжать пробки через дворы;соблюдать скоростной режим в жилых участках;уступать дорогу пешеходам;при въезде во двор останавливаться на 5-10 минут и лишь после этого продолжать путь.

Как ограничивают сквозной проезд

Ограничить сквозной проезд помогают:

дополнительные дорожные знаки;шлагбаумы, столбы и «лежачие полицейские»;камеры фиксации нарушений.

Иногда жители самостоятельно блокируют проезд автомобилям, однако самовольная установка знаков и оградительных сооружений запрещена. Чтобы ограничить проезд автомобилям, нужно обратиться в местный департамент транспорта или к местным властям.