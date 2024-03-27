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Назван способ наказать виновника бесконтактного ДТП

Автоюрист Дмитрий Славнов посоветовал водителям, чьи авто пострадали в результате бесконтактной аварии (когда одна машина «подрезала» другую), заказывать независимые экспертизы. Об этом он рассказал «ФедералПресс».

Назван способ наказать виновника бесконтактного ДТП
© globallookpress.com

Как заявил эксперт, нередко водители, которые перестраиваются на дороге с созданием помех для других авто, провоцируют аварии. Другая машина может съехать с дороги, врезаться в дерево или столб, а ее водитель - получить травмы. При этом настоящего виновника аварии на месте происшествия уже не будет.

Вероятно, что ДТП попадет на дорожные камеры, в таком случае легко удастся установить номер «подрезавшей» машины.

Славнов подчеркнул, что эксперт, к которому обратится пострадавший водитель, изучит все детали и выяснит, не нарушил ли его клиент ПДД и мог ли он предвидеть ситуацию.

«Если действительно будет установлено, что произошло бесконтактное ДТП, то обращаемся к виновнику или заявляем по страховому полису Каско», - рассказал эксперт.

В пункте 8.1 российских ПДД указано, что перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы поворота. При выполнении маневра нельзя создавать опасность для движения и помехи для других автомобилей.

Перестраиваясь, водитель должен уступить дорогу авто, которые едут попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении машин, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу авто, находящемуся справа.

Автоэксперт
Дмитрий Славнов
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