Назван способ наказать виновника бесконтактного ДТП

Автоюрист Дмитрий Славнов посоветовал водителям, чьи авто пострадали в результате бесконтактной аварии (когда одна машина «подрезала» другую), заказывать независимые экспертизы. Об этом он рассказал «ФедералПресс».

Как заявил эксперт, нередко водители, которые перестраиваются на дороге с созданием помех для других авто, провоцируют аварии. Другая машина может съехать с дороги, врезаться в дерево или столб, а ее водитель - получить травмы. При этом настоящего виновника аварии на месте происшествия уже не будет.

Вероятно, что ДТП попадет на дорожные камеры, в таком случае легко удастся установить номер «подрезавшей» машины.

Славнов подчеркнул, что эксперт, к которому обратится пострадавший водитель, изучит все детали и выяснит, не нарушил ли его клиент ПДД и мог ли он предвидеть ситуацию.

«Если действительно будет установлено, что произошло бесконтактное ДТП, то обращаемся к виновнику или заявляем по страховому полису Каско», - рассказал эксперт.

В пункте 8.1 российских ПДД указано, что перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы поворота. При выполнении маневра нельзя создавать опасность для движения и помехи для других автомобилей.

Перестраиваясь, водитель должен уступить дорогу авто, которые едут попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении машин, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу авто, находящемуся справа.