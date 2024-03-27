Количество китайских брендов в России сократится в несколько раз

Своим сценарием дальнейших продаж китайских автомобилей в России поделился глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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"Я уверен, что через несколько лет из всех этих 60 брендов останется всего 10-20", - цитирует Подщеколдина газета "Известия".

По оценкам РОАД, по состоянию на начало 2024 года в России официально представлено 30 китайских автобрендов и 7 российских.

В январе-феврале доля китайских автомобилей в общих продажах в стране составила 56%, на российские пришлось 34%.

Ранее глава РОАД cпрогнозировал, что по итогам 2024 года доля "китайцев" вырастет до 60%.