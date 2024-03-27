Снятый с производства Volkswagen up! превратился в триколку Geparda для подростков

Разработанным в Германии бензиновым хэчтбеком Geparda можно управлять с 16 лет, для этого в конструкцию исходного Volkswagen up! пришлось внести ряд изменений, в том числе переделать заднюю ось и уменьшить мощность двигателя.

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В Германии подростки, достигшие 16-летнего возраста, могут получить водительские права категории А1, открывающие доступ к целому спектру маломощных двух- и трёхколёсных транспортных средств. Geparda относится к классу L5e, объединяющему трёхколёсную технику мощностью не более 15 кВт (20 л.с.) и массой не более 1000 кг. Прелесть класса L5e в том, что его скорость не ограничена на отметке 45 км/ч, как, например, у квардициклов класса L6e типа Opel Rocks-e, для управления которыми подросткам нужны права категории AM, зато в Германии права АМ можно получить уже в 15 лет.

Короче говоря, в 16 лет в Германии можно водить практически полноценный легковой автомобиль — нужно только, чтобы он соответствовал классу L5e. Компания Geparda GmbH из города Бад-Хомбург (земля Гессен) адаптирует к классу L5e снятый с производства в прошлом году хэтчбек Volkswagen up! Причём сама идея не новая: компания Ellenator GmbH из баварского Вестендорфа уже три года делает то же самое с хэтчбеком Fiat 500, просто теперь у неё появился конкурент.

За основу хэтчбека Geparda берётся подержанный Volkswagen up! с атмосферным 999-кубовым трёхцилиндровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой МПК. Мощность двигателя программным образом снижена с исходных 60-75 л.с. до 20 л.с., а стандартная задняя подвеска уступила зауженной оси с подвеской маятникового типа, к которой крепятся два колеса: они установлены очень близко друг к другу, благодаря чему автомобиль соответствует классу L5e, то есть де-юре считается трёхколёсным.

Geparda может разогнаться до 111 км/ч, то есть на нём можно пилить даже по автобану, при этом уровень безопасности, в отличие от квардициклов типа Opel Rocks-e, вполне взрослый, автомобильный: есть прочный кузов, четыре подушки безопасности и система ESP. В салоне сохранены все исходные удобства и четыре посадочных места, но багажник уменьшен из-за короба, выполняющего роль центральной колёсной арки. Весит Geparda 908 кг. Размерность шин — 165/70 R 14.

Разработчики Geparda особенно подчёркивают, что управляемость Volkswagen up! не сильно пострадала из-за установки зауженной задней оси, шасси полностью перенастроено, в передней подвеске установлен толстый стабилизатор поперечной устойчивости H&R от гоночного Volkswagen up! cup. Видеоролики, снятые компанией Geparda, показывают, что одноимённый хэтчбек вполне устойчив в крутых поворотах и при торможении на миксте.

Единственное неудобство владения хэтчбеком Geparda состоит в том, что из-за особенностей конструкции задней оси и новых боковых панелей его нельзя мыть на автоматизированных мойках, только на ручных. Ну и никаких самостоятельных изменений в конструкцию вносить нельзя, в противном случае станет недействительным разрешение на эксплуатацию.

Стоит Geparda чуть менее 20 000 евро, конкретная цена зависит от пробега и комплектации исходного Volkswagen up!