Подорожают ли машины с 1 апреля?

С 1 апреля изменятся правила взимания таможенных сборов, а также утильсбора с автомобилей, которые ввозятся из стран ЕАЭС. Вырастут ли цены на машины? У экспертов разные мнения на этот счет. В одном они сходятся - параллельный импорт резко снизится, даже несмотря на то, что он и так не был в России популярен.

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Между тем, владельцы машин, которые их завезли подобным способом, активно стараются продать автомобили. Поскольку таможня пересчитывает их уплату утилизационных сборов по новым правилам. В итоге машина резко вырастает в цене, и становится неподъемной нагрузкой, когда требуется доплатить за ранее ввезенный автомобиль до 800 тысяч рублей и более. Многие модели, завезенные по заказу, просто оседают на таможне. Заказчики отказываются оплачивать дополнительные сборы.

Какие новые правила начнут действовать с 1 апреля, пояснил руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко. По его словам, с этой даты в России могут подорожать практически все иномарки, которые проходят процедуру растаможки в государствах ЕАЭС, из-за роста ставок утилизационного сбора и ужесточения правил таможенного оформления. Со второго месяца весны любой автомобиль, ввезенный в РФ для внутренней эксплуатации, будет облагаться дополнительными платежами. Например, утилизационный сбор (для юридических и физических лиц), разницу между таможенной пошлиной на базе реальной стоимости авто и указанной в декларации, а также неустойку между уплаченным в странах ЕАЭС НДС и акцизам и стоимостью их в России.

- В связи с этим новые автомобили могут стать дороже на 10-20% в зависимости от модели и марки авто, маршрута, по которому осуществлен их ввоз, - говорит эксперт. - Однако ни конечные потребители, ни коммерческие автопарки не останутся без обновления ассортимента в сегменте новых авто по приемлемым ценам.

Автоконцерны, которые поставляют свои автомобили в Россию напрямую, например, Changan, FAW, Tank, Geely, JAC, Chery и Jetour, в марте 2024 года даже снизили розничные цены на свои модели. Так, седаны Lamore и Eado Plus бренда Changan стали дешевле на 20 000 −100 000 рублей, рекордный бонус на покупку своего внедорожника Tank 500 в комплектации Adventure предлагает и одноименный бренд - 700 000 рублей.

Популярный у россиян и представителей бизнеса Geely Coolray стал доступнее на 75 000 - 110 000 рублей. Таким образом сильному повышению цен будет препятствовать сформировавшееся к 2024 году насыщение рынка. В первую очередь ввиду продолжающегося широкого ассортимента новых автомобилей как официально импортируемых, так и локально производимых.

По его словам, несмотря на прогнозы скорого повышения цен на новые авто, они по-прежнему пользуются спросом у россиян. Так, за вторую неделю марта 2024 года было реализовано 37 432 единиц новых авто, 85% из которых занимает легковой транспорт. 8% заняли продажи грузовиков и 5% - представители сегмента LCV.

Как считает директор автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин, в первую очередь изменение начисления сборов сильно ударит по электрокарам и гибридам, ведь в Киргизии ставка 15,25% от стоимости, тогда как в РФ - в разы выше. Например, стоимость Zeekr 001 и Li 7 может вырасти на 1,5 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. К примеру, у популярного Geely Monjaro разница в таможенных сборах в РФ и Киргизии - около 700 тысяч рублей. Учитывая введенный утильсбор в 306 тысяч рублей, все это сделает неактуальным ввоз авто через наших соседей.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, параллельный импорт у нас упал. Если раньше примерно 12 % процентов авто завозилось по нему, то сейчас - 6 %. При этом только половина приходилась на Киргизию, Казахстан, Армению и прочие страны ЕАЭС. То есть, речь идет о 3%, которые влияют на отрасль очень слабо. Сейчас в России рынок очень слабого покупателя. Компании будут изо всех сил стараться продать то, что уже есть на складах. Единственное, что может сказаться на цене - это рост курса юаня к рублю.

Комментарии

Алексей Стариков, заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей

- В связи с данным нововведением на рынке не предвидится сокращение ассортимента или увеличение сроков доставки. Рост стоимости в данный момент очевиден относительно электрокаров и гибридов. Можно ожидать, что в дальнейшем подорожают, например, такие популярные китайские электромобили, как Zeekr и Avatr, т.к. ввозить их теперь будут только физлица для частного пользования и только в РФ. Привезти такой а/м из стан ЕАЭС будет невозможно. Такие автомобили постепенно заканчиваются на рынке и можно ожидать пропорциональный рост их стоимости. В конкретных цифрах рост цен пока прогнозировать сложно.

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh