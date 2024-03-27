Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке машины в атосалоне

Весна и осень — наиболее предпочтительные периоды для покупки автомобиля в автосалоне. Именно в эти сезоны происходят завоз и поставки новых машин, а также появляются акции и возможности расширить сегмент поиска, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе сервиса «Автокод».

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«Если вы берете авто в салоне – не ленитесь и посмотрите интересующие вас автомобили в конкурирующих салонах. Очень часто они стараются перебить предложения другого продавца и предлагают бонусы или скидки», – посоветовали эксперты.

Специалисты также предупредили, что даже новые автомобили могут продаваться с дефектами. Обычно это бывает тогда, когда машину поцарапали при перевозке либо она вовсе упала с погрузчика. В таких случаях дилеры нередко проводят ремонт сами, но недобросовестные продавцы порой скрывают наличие дефектов от покупателей, поэтому внимательно проверять и осматривать нужно даже новую машину.

Если же речь идет о покупке автомобиля с пробегом, то обязательны следующие меры:

Осмотр с профессионалом (автоподборщиком или перекупом);

Проверка истории владения автомобилем через онлайн-сервисы или сайт ГИБДД;

Юридическая проверка бывшего владельца на предмет арестов, залогов, банкротства и прочего.

Также эксперты советуют всегда обращать внимание на состояние салона, а именно, степень истертости педалей и обивки в нем — по этим признакам можно определить реальный пробег автомобиля. Кроме того, следует обязательно осмотреть ходовую часть авто и посоветуйтесь с независимым экспертом, что в дальнейшем сильно облегчит его эксплуатацию и избавит от незапланированных трат.