В Общественной палате предложили поправить правила дорожного движения

Правила дорожного движения предлагается изменить. В связи с тем, что они морально устарели в некоторых своих статьях. А также потому, что не успевают за появлением на дорогах новых транспортных средств. Например, таких, как электросамокаты, беспилотные автомобили, а также роботы доставщики. Однако вопрос в Общественной палате стоял, каким образом править правила. Менять их целиком и сразу, или постепенно, внесением поправок в действующие.

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Напомним, что в соответствии с поручением президента до 1 апреля общественной палате, МВД и Минтранс должны подготовить предложения по совершенствованию Правил дорожного движения. Как уточнил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Холодов, речь идет именно о предложениях, а не о новой редакции и конкретных поправок в этот документ, так важный всем водителям.

Если кратко изложить предложения Общественной палаты, то претензии у нее к некоторым формулировкам правил, которые, кстати, были утверждены в 1993 году. Например, использование телефона за рулем. По словам Александра Холодова, в те годы телефоны были кнопочными. Поэтому формулировка о запрещении "пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук" давно устарела.

Любой современный смартфон оборудован таким устройством изначально. Значит, даже если водитель подносит телефон к уху, правил он не нарушает. Можно включить громкую связь и держать телефон в руках. Ничто не мешает писать смс, играть в игры. Стоило бы уточнить эту норму. По мнению экспертов, нужно просто воспользоваться формулировкой, которая действует в других странах. А именно запретить держать телефон, смартфон любое другое электронное устройство в руках.

Еще одна яркая тема - средства индивидуальной мобильности. Частично проблему решили, признали их транспортными средствами. Но раньше у нас было боле менее понятное разделение по мощности, когда ставили границу между велосипедом и мопедом. 250 ватт двигатель превышает - мопед.

Была практика однозначная. Сейчас в Санкт-Петербурге появились электрорикши. Их транспортные средства похожи на мотороллеры. Они ездят по тротуару, доставляя грузы. Если верить продавцам, их грузоподъемность - тонна. Это тоже СИМ? И они имеют право передвигаться по тротуарам?

На дорогах появляются беспилотные автомобили. Есть беспилотные такси. Есть большегрузы, которые двигаются по М11. Есть просто роботы-доставщики. Как быть с ними?

Водители вышли и договорились. Тем более, что правила прописаны так, что возможность договорится о том, кто кому уступает дорогу есть. А как договорится с роботом?

Правила - документ, с которым надо аккуратно поступать. Резкие подвижки могут быть опасными

В общем, проблема есть. Вопрос, как ее решать? Полностью переписать правила? Или действовать точечными поправками?

По мнению начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Метрошина, позиция МВД была официально озвучена. Правила - это тот документ, с которым надо аккуратно поступать, поскольку он регулирует значительный объем складывающихся на дороге отношений. А резкие подвижки могут быть небезопасны. МВД за эволюционный путь. Есть проблема - ее надо решать.

Также, по его мнению, с беспилотным транспортом не надо бежать впереди паровоза. Системы помощи вождению, потом автоматизированные системы… Но правила должны соответствовать Венской конвенции безопасности дорожного движения. А она писалась вокруг человека, а не автомобиля. И пересмотреть конвенцию быстро не получится. Кроме того, было принято решение писать новую, чтобы прописать требования к высокоавтоматизированному транспорту. Там много сложных вопросов. Один из простейших: высокоавтоматизированное транспортное средство, в нем сидит человек и говорит по телефону или читает соцсети. Его тоже надо привлекать к ответственности?

В общем, вопросов в этой системе координат очень много. Но все поголовно эксперты решили, что вот залпом, революционным порядком менять правила дорожного движения не стоит. Тем более, что все к ним привыкли. Глобальные изменения повлекут новые жертвы на дорогах. Поэтому вносить изменения надо точечно.