В каких случаях за одно нарушение могут остаться без прав двое

Во сколько обойдется нетрезвый муж за рулем, определил Верховный суд. Оказалось, что для семейного бюджета это будет дорого. Начнем с того, что сам муж не просто лишится прав, но и будет вынужден заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, но и его супруга останется без прав и таких же денег. И это подтвердил Верховный суд.

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Увы, но высшая судебная инстанция занимает с недавних пор именно такую позицию при рассмотрении подобных историй. Но сначала обсудим дело.

Итак, гражданка, которой официально принадлежит автомобиль, ехала со своим супругом. Машину остановили инспекторы. Им показалось, что водитель нетрезв. Его проверили на состояние алкогольного опьянения, и результат оказался положительным. Водителя отстранили от управления, оформили на него протокол.

Однако к ответственности привлекли и его супругу. За передачу управления нетрезвому водителю. Хотя она убеждала, что вообще не догадывалась о том, что муж выпил. Кроме того, передачи управления как таковой, по ее мнению, не было. Ведь ее супруг самостоятельно воспользовался совместно нажитым имуществом, поскольку у него находились ключи от автомобиля, а также он указан в полисе ОСАГО. Ее согласия на управление автомобилем не требовалось. Однако Верховный суд с такими доводами не согласился.

Он напомнил, что в силу статьи 35 Семейного кодекса владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по их обоюдному согласию.

Согласно правовой позиции Конституционного суда (определение N 544-0) реализация права собственности в отношении транспортных средств при их использовании по назначению, как предметов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья третьих лиц, подлежит регламентации не только нормами Гражданского законодательства, но и административного.

При этом суд не счел доказанным, что в силу перенесенного заболевания женщина могла не чувствовать запах алкоголя от супруга. Видимых признаков опьянения она не отмечала. Да и не настолько сильно был нетрезв супруг. Кроме того, разрешения на управление автомобилем он у нее не спрашивал по уже названным выше причинам. Не учел суд и того, что женщина настаивала, что в ее присутствии муж алкоголь не употреблял. А значит, она просто не могла знать, что он нетрезв.

Зато он указал, что материалы дела показывают, что женщина не могла не знать, что водитель нетрезв. А так как она находилась рядом с ним в салоне, то передача права управления установлена нижестоящими судами в полном объеме.

И в итоге ВС подтвердил решения нижестоящих судов о лишении женщины прав на полтора года, а также штрафе в 30 тысяч рублей.

Как рассказал "Российской газете" юрист Лев Воропаев, не так давно Верховный суд РФ по аналогичным делам занимал иную позицию, и было достаточно доказать по делу, что транспортное средство является совместной собственностью супругов (представив свидетельство о заключении брака), супруг-водитель указан в страховом полисе ОСАГО как допущенный к управлению, и то, что супруг, в собственности которого находится автомобиль, не выявил каких-либо признаков опьянения у водителя.

Поскольку жена находилась в салоне машины рядом с нетрезвым мужем, то передача ему права управления установлена судами в полном объеме

Но с учетом того, что автомобиль является источником повышенной опасности и реализация права собственности по передаче его управления супругу, который находится в состоянии опьянения, представляет повышенную опасность для жизни, здоровья, имущества других лиц, высшая судебная инстанция пришла к мнению о необходимости возложения на супруга-собственника повышенной ответственности, чтобы последний был более осмотрительным и внимательным при распоряжении автомобилем, которым он владеет.

Напомним, что ранее Верховный суд не раз отменял наказания по подобным делам. Причем настаивал на том, что в подобных случаях необходимо доказать именно сам факт передачи управления. Ведь к ответственности привлекались даже те, кто оформил доверенность полгода - год назад. Откуда такой человек мог знать, что со временем его доверенное лицо выпьет и сядет за руль?

Другое дело, когда доверитель сидит рядом с водителем. А уж когда он не доверитель, а супруг, то в таких делах возникает больше вопросов, чем ответов. В общем, теперь с новой судебной практикой нос по ветру придется держать и супругам. Иначе остаться без прав, да еще лишиться довольно значительной части семейного бюджета, может вся семья.