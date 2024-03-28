Изучаем новый рестайлинговый гибридный Mercedes-Benz G-Klasse. Фото

Мощные и большие внедорожники и пикапы, как правило, не отличаются особой топливной экономичностью. Целевой аудитории важнее преодолевать практически любые дороги, а не экономить топливо. А в случае с внедорожниками Mercedes-Benz, ещё и подчёркивать свой статус. Но в современном мире каждый шаг в сторону уменьшения вредного воздействия на окружающую среду имеет значение. Так, Mercedes-Benz G 550 и Mercedes-AMG G 63 2025 модельного года оснащаются гибридной силовой установкой.

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Внешних изменений не так уж и много, но они нацелены на улучшение аэродинамики, как бы смешно это ни звучало для внедорожника формы кирпича. Рестайлинг включает в себя изменённую форму передних стоек, обновлённую решётку радиатора, изменённый дизайн переднего и заднего бамперов, а также тонкий спойлер.

Mercedes-AMG G 63

В мире Mercedes-Benz значок AMG означает дополнительный уровень мощности, производительности и роскоши. Таким образом, Mercedes-AMG G 63 2025 года стал продолжением AMG G-Wagen прошлых лет, но теперь добавилась 48-вольтовая гибридная система для питания встроенного стартера-генератора.

Этот электромотор добавляет 20 л.с. 200 Нм крутящего момента на низких оборотах к и без того внушительным 577 л.с. и 850 Нм, выдаваемым 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом ручной сборки. 48-вольтовая система позволит снизиться расход топлива в городском трафике. Также он поможет разогнать внедорожник до «сотни» за 4,3 секунды. Однако пока неизвестно, получится ли достичь того же времени на грунтовой дороге, а не на асфальте.

Опционально для AMG G 63 предлагается Active Ride Control — адаптивная система подвески, входящая в состав пакета AMG Offroad Package PRO. Вместо традиционных механических антипробуксовочных систем, Active Ride Control использует гидравлические элементы для активного контроля боковых и передних колебаний, а также обеспечивает дополнительную защиту от пробуксовки на бездорожье. Традиционный стабилизатор поперечной устойчивости может привести к потере сцепления с дорогой или заклиниванию подвески при движении по сильно пересеченной местности, поэтому многие внедорожники оснащаются системой отключения этого стабилизатора. А Active Ride Control устраняет подобную необходимость, поскольку единственной связью между колёсами является гидравлика, а не механика.

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Mercedes-Benz G 550

Mercedes-Benz G 550 2025 года не такой дикий, как AMG G 63, но он тоже получил дополнительные 20 л.с. и 200 Нм крутящего момента на низких оборотах от 48-вольтового электромотора, который стал дополнением к 3,0-литровой 443-сильной турбированной рядной шестёрке.

В стандартную комплектацию G 550 входит камеры кругового обзора, которые помогают маневрировать большим внедорожником на тесных парковках. Это полезно как в городе, где важно видеть каждый угол автомобиля, так и на бездорожье, чтобы не посещать кузовной цех каждые несколько недель из-за ударов или царапин. Mercedes называет эту систему «прозрачный капот».

Кроме того, в стандартную комплектацию G 550 входят активная система помощи при рулении, система помощи при экстренном торможении, адаптивный круиз, контроль за слепыми зонами, распознавание дорожных знаков, и оповещение при открытии дверей, если приближаются автомобили и велосипедисты.

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© Mercedes-Benz

Система MBUX теперь доступна на G-Wagen

Поскольку «Гелендваген» существует уже почти 45 лет с небольшими изменениями, он до сих пор не получал каких-то современных функций, которые уже стали привычными на других моделях Mercedes-Benz. В 2025 году ситуация изменится, поскольку G 63 и G 550 наконец-то получат информационно-развлекательную систему MBUX от Mercedes-Benz. Беспроводная интеграция смартфонов с Apple CarPlay и Android Auto теперь входит в стандартную комплектацию, как и голосовой помощник, который активируется фразой: «Hey Mercedes».

MBUX предлагает дополненную реальность во встроенной навигационной системе, которая проецирует важную информацию на центральный 12,3-дюймовый экран. Дорожные знаки и информация о трафике отображаются на проецируемом экране, помогая водителю ориентироваться, не отвлекаясь от дороги. Дополненная реальность даже покажет сигнал светофора, если автомобиль подъехал к нему слишком близко, и водитель не видит, какой цвет горит.

Также внедорожники получат передние подстаканники, климат-контроль и беспроводную зарядку. Опционально доступен информационно-развлекательный пакет для задних пассажиров с двумя 11,6-дюймовыми сенсорными экранами, установленными на спинках передних сидений, которые позволяют просматривать веб-страницы, транслировать видеоконтент и управлять музыкальной системой внедорожника.

Обе модели в стандартной комплектации оснащены стереосистемой объёмного звучания Burmester. В списке опций числится видеорегистратор. Также Mercedes расширил свои предложения по персонализации и предлагает широкий выбор уникальных цветов окраски, внутренней отделки и вариантов обивки, которые можно комбинировать, чтобы создать индивидуальный автомобиль.

© Mercedes-Benz

Производство обновлённого G-Class начнётся в ближайшее время. Цены на Mercedes-Benz G 550 2025 года и Mercedes-AMG G 63 2025 года будут объявлены позже, скорее всего, ближе к дате поступления в продажу — во второй половине 2024 года.

Напомним, что Mercedes-Benz стал ещё одним производителем, который сомневается в успехе электромобилей. Компания планировала к 2030 году на 100% перейти на полностью электрифицированный модельный ряд. Но планы поменялись, теперь стратегия заключается в том, чтобы во второй половине текущего десятилетия достичь 50% продаж моделей с электромоторами, в том числе гибридов.