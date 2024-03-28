Ужасная и невероятная. Эволюция решетки радиатора BMW

Огромная, некрасивая и спорная решётка стала визитной карточкой BMW и даже синонимом роскоши, производительности и культового дизайна. Её дизайн столь же вечен, сколько и противоречив. Эта передняя часть эволюционировала с годами, отражая не только изменения в тенденциях автомобильного дизайна, но и стремление BMW к инновациям. В этом материале — о том, как менялся внешний вид решётки радиатора от модели 303 до недавно анонсированным концептом Neue Klasse X.

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Модель 303

В 1933 году, всего через шесть лет после того, как компания BMW начала заниматься автомобильным бизнесом, впервые появилась почкообразная решётка радиатора. Компания только начинала разбираться в автомобилях, успев заявить о себе в авиационном и мотоциклетном бизнесе. BMW считает, что больше — значит лучше, но когда-то решётка была элегантным элементом дизайна, а не поводом поспорить в комментариях.

Это был первый BMW с двигателем с прямой шестёркой, который требовал большего охлаждения. Подобные решётки не были совершенно уникальными в то время, но BMW увидел эстетический потенциал в таком дизайне, и вместо того, чтобы придумать что-то новое, производитель воспользовался возможностью усовершенствовать и довести до абсурда уже готовое решение.

За десятилетие BMW выпустил ещё несколько моделей: четырёхдверный седан 326 и спортивный автомобиль 328. Все их версии отличались объёмной решёткой, но компания научилась создавать более элегантный и привлекательный дизайн. Тем не менее «гриль» был массивным, и если сейчас вам не нравится их размер, то благодарить за это стоит те первые модели BMW.

© BMW

Модель 503

После Второй мировой войны компании потребовалось время, чтобы встать на ноги, и изменившиеся времена вдохновили BMW на отход от удлинённых и вытянутых массивных решёток в пользу более компактных конструкций. Эта тенденция началась с культового спортивного автомобиля 503, который дебютировал в 1956 году. Уменьшенный дизайн позволил добиться большей утончённости: на этот раз на решётке появились только вертикальные планки, а также дополнительные вентиляционные отверстия справа и слева.

© BMW

Модель 507

Следующее значительное усовершенствование дизайна появилось в том же 1956 году на передней части модели 507. Родстер отличался более прогрессивным внешним видом, в том числе горизонтальными решётками Kidney Grill. Подобный дизайн был обусловлен необходимостью увеличить поток воздуха для 3,2-литрового V8.

Весь дизайн 507-й модели был смелым, а решётка намекала на будущие модели Neue Klasse 60-х годов. Слегка опущенная передняя часть, так называемая «акулий нос», стала характерной для этой модели и более поздних 02, 3, 5 и 7 серии. С этим дизайнерским решением и в последующих моделях сочеталась небольшая решётка, разделённая на две части. В те времена компактные «грили» вошли в моду, и BMW сосредоточился на утончённости.

© BMW

BMW X5

В 70-х и 80-х годах марка продолжала использовать маленькую решётку с горизонтальными линиями по обеим сторонам, но в 90-х годах произошли изменения, которые превратили её в первые варианты современного спорного «гриля». Почкообразная решётка стала единственным настоящим отверстием в передней части автомобилей 3, 5 и 7 серии третьего поколения, а фары росли по обе стороны, чтобы занять больше места. Этот дизайн ещё больше укрепился в первом спортивном автомобиле марки — X5, который дебютировал в 1999 году и стал толчком к появлению премиальных внедорожников.

Этот общий дизайн сохранился в нескольких поколениях автомобилей, а первые споры начались в эпоху дизайнера Криса Бэнгла, который работал в BMW с 1992 по 2007 гг. Примерно в это время решётки радиатора снова начали расти, вызывая споры критиков и поклонников марки.

Идея с соединением решётки с фарами появилась ещё в те года, а на 3 Серии она сохраняется до сих пор. Размер «гриля» рос, но ещё оставался удобоваримым. За рамки разумного решётки вышли с появлением электромобилей i3 и i8. Оба автомобиля лишились необходимости в функциональных решётках. Тем не менее BMW считал их необходимым визуальным элементом.

© BMW

© BMW

3 Series

Решётки росли до невиданных ранее масштабов по мере развития десятилетия. Сначала они были на одной высоте с фарами, а на некоторых моделях, например, 8 Series и Z4, они уже выходили за рамки стандартного расположения. С появлением седьмого поколения 3 Series «грили» стали даже больше, чем фары рядом с ними.

Нигде это не было так очевидно, как в X5, X7 и 7-й сериях, где решётки достигали исключительно массивных размеров. Они перестали быть просто элементом передней панели и постепенно отнимали всё больше площади у других элементов дизайна. На автомобилях 2019 года это не было невыносимо, но всего пару лет спустя BMW снова изменил дизайн «гриля».

© BMW

Современное воплощение

Сейчас BMW вызывает ассоциации с огромными «ноздрями», которые могут проглотить встречный транспорт. Модели 4-й серии, 7-й серии, M3, M4 и XM отличаются самыми большими вариантами решёток, которые когда-либо видела автомобильная промышленность. Теперь «гриль» получил вертикальный дизайн, соединённый посередине. Это напоминает предыдущие модели, но они вышли за рамки сдержанного характера 60-х и 70-х годов и взяли страницу из справочника по дизайну времён до Второй мировой войны. Глава BMW Design Домагой Дукец заявил, что целью было создать «смелый и уверенный» внешний вид автомобилей.

На данный момент интереснее всего наблюдать за тем, как компания адаптирует эти «ноздри» по мере появления новых электромобилей. Теперь эта часть передней фасции используются в основном для размещения систем предотвращения столкновений и безопасности пешеходов. При этом решётки стали плоскими, что позволяет дизайнерам играть с внешним видом в большей степени, чем когда-либо прежде.

© BMW

© BMW

Neue Klasse

Возможности для будущего дизайна безграничны. В концепте седана Vision Neue Klasse решётка не только полностью поглотила фары, но и была встроена в головное освещение автомобиля. Она полностью превзошла своё первоначальное предназначение, превратившись в нечто новое, и в данном случае это менее оскорбительно, поскольку они служат не только эстетической, но и практической цели.

В то же время новый концепт Vision Neue Klasse X, представленный совсем недавно, показывает, как BMW планирует возродить почкообразные решётки. Компактные «ноздри», обрамленные горизонтальными полосами, напоминают о 60-х и 70-х годах, что полностью противоречит современным тенденциям дизайна марки.

Возможно, компания считает, что в будущем найдётся место для обоих стилей, тем более что каждая модель будет иметь свой собственный тип решётки радиатора. Остаётся только надеяться, что BMW, в конце концов, поймёт, что больше — не всегда лучше.