Эксперт провел анализ и назвал машины, которые россияне не хотят продавать

С 2022 года срок эксплуатации автомобиля одним собственником увеличился до 7,5 лет. Газета "Известия" со ссылкой на исследование "Авто.ру Бизнес" рассказала о тех моделях, которые дольше всего находятся в собственности у первого владельца.

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Возглавляет список Daewoo Nexia: владельцы ездят на авто 12 лет, на рынке такие машины продают в среднем за 205 тысяч рублей. Около десяти лет в одних руках находится Ford Focus, его рыночная стоимость составляет 920 тысяч рублей. На третьем месте - Renault Logan со сроком 8,5 лет и ценником 473 тысячи рублей.

В пятёрку также вошли Nissan Qashqai (7,5 года, 1,27 млн рублей) и Renault Duster (7 лет, 1,54 млн рублей).

Благодаря длительной эксплуатации одним собственником эти модели чаще всего можно найти в лучшем техническом состоянии, чем аналоги в похожей ценовой категории и того же возраста, отметили эксперты.

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