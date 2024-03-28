Каждый автовладелец время от времени вынужден обращаться в сервис. Более опытные водители знают немало о техническом состоянии машины, запутать их бывает не так просто, а вот новичков могут ждать ненужные операции и дополнительные расходы. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, как понять, что вас обманывают в автосервисе.

"Вообще стоимость работ оговаривается заранее. И если в процессе ремонта она начинает расти, то стоит насторожиться. То же самое касается и внезапного "отказа" деталей, которые до этого работами без особых проблем.Также нужно обратить внимание на ситуации, при которых резко начинает расти не только стоимость работ, но и стоимость уже заказанных запчастей. Часто это сопровождается психологическим давлением со стороны специалистов со словами о том, что скоро будет еще дороже. Кроме того, признаком недобросовестного отношения со стороны сервиса может быть и постоянное затягивание сроков ремонта, которое естественно приводит к увеличению стоимости работ. Однако, как показывает практика, для того, чтобы распознать обман, необходимо самому понимать суть проблемы, с которой вы обратились. И здесь неоценимую помощь может оказать интернет. Так что до обращения на сервис изучите проблему и связанные с ней осложнения. Или воспользуйтесь помощью друга, который разбирается в вопросе", - отметил специалист.

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