Юрист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль

Автомобили последних поколений крайне чувствительны к некачественному топливу, поэтому заправка в непроверенных местах может иметь неожиданные последствия.

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Чтобы быть уверенным в безопасности своей машины, глава группы «Юридическая помощь онлайн» Александр Бударагин в беседе с порталом naavtotrasse.ru объяснил, как выбрать подходящую станцию и на какие документы стоит обратить внимание.

«Особенно если речь идёт о дорогих и современных моделях, однократная заправка некачественным топливом может привести к катастрофическим последствиям. Двигатель или топливная система могут выйти из строя, что повлечёт за собой дорогостоящий ремонт», — подчеркнул эксперт.

Чтобы обезопасить себя, юрист рекомендует водителям не терять бдительность и проверять, есть ли у АЗС собственный сайт в Сети. Так, станции, которые отсутствуют в публичной сфере, нередко отличаются невысоким уровнем обслуживания и не самым качественным топливом.

Насторожить автомобилистов должны и более низкие по сравнению с сетевыми гигантами цены. Дело в том, что подобным образом недобросовестные продавцы могут завлекать клиентов, однако подобная экономия нередко выходит боком.

Чтобы обезопасить свой транспорт Бударагин рекомендует осознанно подходить к выбору АЗС и не заправляться в непроверенных местах.