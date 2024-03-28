Журнал "За рулем" провел анализ российского рынка моторных масел

Журнал "За рулем" рассказал, какие новые марки появились взамен ушедших в связи с санкциями, а также дал ответ на всё чаще возникающий вопрос: что лить в "китайца".

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Самый популярный среди брендов - Lukoil. Также повышенный интерес покупатели проявляют к продукции ZIC, Sintec и Rolf. На популярные некогда Shell, Mobil, Castrol приходится около 10% продаж, и это, утверждает "ЗР", с учётом контрафакта. Наряду с ZIC на рынке можно найти масло Kixx, тоже из Кореи, и пока эта марка об уходе из РФ не заявляла.

Масло Shell выпускается в России под маркой Teboil компанией "Лукойл". На заводе Total производится продукция под брендом Lemarc. В премиум-сегменте играет локализованный в Обнинске Rolf.

Самая ходовая вязкость моторного масла в России - 5W-30 (35%) и 5W-40 (32%), но важен не только этот параметр, но и допуски по различными системам, например, API, ACEA или SAE. Их необходимо смотреть в документации автомобиля.

Что касается обслуживания моторов китайских автомобилей, то, например, у "Лукойла" есть специальное масло с пометкой "for сhinese cars" и широкой номенклатурой допусков - Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40. Компания Geely официально рекомендует масло Lopal, для производимых в Калининграде моделей Kaiyi, BAIC и SWM используют Sintec, это же масло заливают дилеры Omoda (Chery) и "Соллерс" - для моделей Atlant и Argo, в основе которых лежат "китайцы".

Ранее "РГ" рассказала о рисках использования некачественного моторного масла.