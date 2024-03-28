На заводе ПСМА в Калуге рассказали, какие инновации будут внедрять в будущие авто

Накануне на калужском предприятии после двухлетнего простоя снова заработал конвейер: стартовала сборка кроссовера Citroen C5 Aircross. Стало известно, как будет развиваться производство дальше.

Перспективы текущего года: внедрение на запущенной модели Apple CarPlay и Android Auto и расширенного пакета "тёплых" опций (подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя). Об этом в беседе с порталом Quto.ru рассказал директор по стратегическому развитию компании "Автомобильные технологии" Павел Безрученко.

Планомерно будет увеличиваться процент локализации. Выпускаемые авто получат отечественные стёкла, аккумуляторы, шины и все технические жидкости, включая герметики и клей.

В дальнейшем планируется расширение модельного ряда, но конкретики по автомобилям никакой нет. Производство может освоить до пяти моделей.

Также на предприятии рассматривают возможность выпуска моделей с другими силовыми агрегатами, в том числе с гибридной трансмиссией.

Параллельно ведётся работа по развитию дилерской сети и доставке запасных частей и расходников. Представитель компании "Автомобильные технологии" отметил, что на сегодняшний день помимо расходников в наличии имеются и кузовные детали.

Сегодня в подмосковном Домодедово уже организован один из крупнейших в стране логистических центров, при этом утверждается, что поставки в течение двух последних лет шли бесперебойно, а логистические цепочки отлажены. Так что на сегодняшний день в наличии есть не только необходимые расходники, но и кузовные детали.