Кассационный суд защитил от ГАИ водителя, которому стало плохо в дороге

Первый кассационный суд общей юрисдикции принял принципиально важное решение. Он фактически признал, что водитель, которому стало плохо в дороге, вправе отказаться от проверки на алкоголь. Наказывать за это нельзя. Надо лечить.

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"У водителя В., находившегося за рулем автомобиля, резко ухудшилось состояние здоровья, поэтому он вынужденно остановился на обочине дороги. На вопросы прибывших сотрудников ГИБДД В. отвечал с трудом, - рассказывают в Первом кассационном суде общей юрисдикции. - Подозревая, что водитель находится в состоянии опьянения, поскольку его поведение не соответствовало обстановке, речь была нарушена, поза неустойчива, сотрудники полиции отстранили его от управления транспортным средством и предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения".

От проверки на месте мужчина отказался. Не поехал и на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

"В этот же день В. был госпитализирован в больницу с диагнозом инсульт", - рассказывают в суде.

В обычной ситуации отказ водителя от медосвидетельствования автоматически уравнивает человека с пьяным за рулем.

Но сейчас ситуация не была обычной: человеку действительно стало плохо. У него были веские причины сказать алкотестеру "нет".

Тем не менее с водителем поступили так, как с обычным здоровым гражданином: его оштрафовали и лишили прав на год и восемь месяцев.

Нижестоящие инстанции сочли, что, несмотря на болезненное состояние, "на момент отказа от прохождения медицинского освидетельствования В. осознавал суть происходящего и умышленно отказался выполнять законные требования сотрудников полиции".

Почему-то судьям первой и второй инстанции не пришло в голову, что в таком состоянии у человека может не быть физических сил на медицинские проверки. Ему нужна скорая помощь, а не замер промилле в крови.

"Первый кассационный суд общей юрисдикции не согласился с вынесенными решениями, поскольку с учетом физического состояния В. в момент предъявления ему требования о прохождении медицинского освидетельствования, последующей его госпитализации, нахождения в реанимационном отделении имеются неустранимые сомнения в том, что В. на момент составления в отношении него протокола физически мог пройти указанное освидетельствование и умышленно бездействовал", - сообщили в кассационном суде.

Постановление нижестоящих инстанций отменено, производство прекращено. Теперь нижестоящие суды должны ориентироваться именно на такие правовые позиции.

Постановление N 16-597/2024 от 12 марта 2024 года

История вопроса

Впрочем, они и ранее должны были ориентироваться на позиции судов по аналогичным делам. Уже не раз принимались судебные решения, в соответствии с которыми водителей, у которых случился какой-либо медицинский приступ, освобождали от ответственности.

Пожалуй, самый громкий случай произошел на дороге Екатеринбург - Тюмень. Водитель фуры столкнулся с двигавшимся в попутном направлении "КамАЗом". Инспекторы посчитали, что он нетрезв. Несмотря на то, что он был в бессознательном состоянии, инспекторы ожидали, когда он протрезвеет, несколько часов. И только случайные свидетели вызвали водителю скорую, которая установила инсульт и отправила водителя в больницу.

Был случай, когда водитель в Москве на Воробьевых горах выскочил на тротуар, врезался в заграждение. Его сотрудники ДПС также посчитали пьяным. А у него был инфаркт.

Как рассказали в ГИБДД, главное для сотрудника полиции - сохранение жизни. Но есть инструкция по освидетельствованию водителей на трезвость. И если водитель отказывается от прохождения медосвидетельствования, то на него составляется протокол о таком отказе.

Установить на глаз, что у водителя инфаркт или инсульт, сотрудник ГИБДД не может - он не врач. Каждый случай надо разбирать. Например, довольно часто от ответственности уходят нетрезвые водители, которые притворяются больными. Однако после того, как их погрузили в скорую помощь, они, не доезжая до больницы, ее покидают со словами, что у них все вдруг стало хорошо. И как поступать тут инспектору?

Инспектор действует по строгой инструкции. В случае, если есть подозрение в нетрезвом состоянии - водителя отправляют на медосвидетельствование. Если он отказывается, оформляют протокол об отказе. А в ситуации, когда водителю стало плохо за рулем, - ничего не предусмотрено.