Кассационный суд защитил от ГАИ водителя, которому стало плохо в дороге

Кассационный суд защитил от претензий ГАИ водителя, которому стало плохо в дороге
Первый кассационный суд общей юрисдикции принял принципиально важное решение. Он фактически признал, что водитель, которому стало плохо в дороге, вправе отказаться от проверки на алкоголь. Наказывать за это нельзя. Надо лечить.
"У водителя В., находившегося за рулем автомобиля, резко ухудшилось состояние здоровья, поэтому он вынужденно остановился на обочине дороги. На вопросы прибывших сотрудников ГИБДД В. отвечал с трудом, - рассказывают в Первом кассационном суде общей юрисдикции. - Подозревая, что водитель находится в состоянии опьянения, поскольку его поведение не соответствовало обстановке, речь была нарушена, поза неустойчива, сотрудники полиции отстранили его от управления транспортным средством и предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения".
От проверки на месте мужчина отказался. Не поехал и на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
"В этот же день В. был госпитализирован в больницу с диагнозом инсульт", - рассказывают в суде.
В обычной ситуации отказ водителя от медосвидетельствования автоматически уравнивает человека с пьяным за рулем.
Но сейчас ситуация не была обычной: человеку действительно стало плохо. У него были веские причины сказать алкотестеру "нет".
Тем не менее с водителем поступили так, как с обычным здоровым гражданином: его оштрафовали и лишили прав на год и восемь месяцев.
Нижестоящие инстанции сочли, что, несмотря на болезненное состояние, "на момент отказа от прохождения медицинского освидетельствования В. осознавал суть происходящего и умышленно отказался выполнять законные требования сотрудников полиции".
Почему-то судьям первой и второй инстанции не пришло в голову, что в таком состоянии у человека может не быть физических сил на медицинские проверки. Ему нужна скорая помощь, а не замер промилле в крови.
"Первый кассационный суд общей юрисдикции не согласился с вынесенными решениями, поскольку с учетом физического состояния В. в момент предъявления ему требования о прохождении медицинского освидетельствования, последующей его госпитализации, нахождения в реанимационном отделении имеются неустранимые сомнения в том, что В. на момент составления в отношении него протокола физически мог пройти указанное освидетельствование и умышленно бездействовал", - сообщили в кассационном суде.
Постановление нижестоящих инстанций отменено, производство прекращено. Теперь нижестоящие суды должны ориентироваться именно на такие правовые позиции.
Постановление N 16-597/2024 от 12 марта 2024 года
История вопроса
Впрочем, они и ранее должны были ориентироваться на позиции судов по аналогичным делам. Уже не раз принимались судебные решения, в соответствии с которыми водителей, у которых случился какой-либо медицинский приступ, освобождали от ответственности.
Пожалуй, самый громкий случай произошел на дороге Екатеринбург - Тюмень. Водитель фуры столкнулся с двигавшимся в попутном направлении "КамАЗом". Инспекторы посчитали, что он нетрезв. Несмотря на то, что он был в бессознательном состоянии, инспекторы ожидали, когда он протрезвеет, несколько часов. И только случайные свидетели вызвали водителю скорую, которая установила инсульт и отправила водителя в больницу.
Был случай, когда водитель в Москве на Воробьевых горах выскочил на тротуар, врезался в заграждение. Его сотрудники ДПС также посчитали пьяным. А у него был инфаркт.
Как рассказали в ГИБДД, главное для сотрудника полиции - сохранение жизни. Но есть инструкция по освидетельствованию водителей на трезвость. И если водитель отказывается от прохождения медосвидетельствования, то на него составляется протокол о таком отказе.
Установить на глаз, что у водителя инфаркт или инсульт, сотрудник ГИБДД не может - он не врач. Каждый случай надо разбирать. Например, довольно часто от ответственности уходят нетрезвые водители, которые притворяются больными. Однако после того, как их погрузили в скорую помощь, они, не доезжая до больницы, ее покидают со словами, что у них все вдруг стало хорошо. И как поступать тут инспектору?
Инспектор действует по строгой инструкции. В случае, если есть подозрение в нетрезвом состоянии - водителя отправляют на медосвидетельствование. Если он отказывается, оформляют протокол об отказе. А в ситуации, когда водителю стало плохо за рулем, - ничего не предусмотрено.