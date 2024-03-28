$92.59+0.02100.27-0.14
Войти в почту

Новый седан Omoda S5 — что с практичностью? Заглянули в багажник!

Цена нового седана Omoda S5 в базовой комплектации Life составляет 2 249 900 рублей, но «За рулем» отдает такой бесплатно – вы можете выиграть этот автомобиль, приняв участие в конкурсе.

Заглянули в багажник нового седана Omoda S5
© Omoda

Главный редактор издания Максим Кадаков уже провел подробный обзор призовой машины, разобравшись во всех нюансах. В частности, глава «За рулем» рассказал о том, что собой представляет багажник Omoda S5.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Багажник у седана Omoda большой (482 литра), с ровными стенками, приятным ворсовым полом и вместительным подпольем. В нем лежит докатка и, конечно же, есть комплект инструмента. Седан может быть не только красивым, но еще и практичным автомобилем.
Автоэксперт
Максим Кадаков
фармсинтез