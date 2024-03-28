Заглянули в багажник нового седана Omoda S5

Цена нового седана Omoda S5 в базовой комплектации Life составляет 2 249 900 рублей, но «За рулем» отдает такой бесплатно – вы можете выиграть этот автомобиль, приняв участие в конкурсе.

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Главный редактор издания Максим Кадаков уже провел подробный обзор призовой машины, разобравшись во всех нюансах. В частности, глава «За рулем» рассказал о том, что собой представляет багажник Omoda S5.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»: