Заглянули в багажник нового седана Omoda S5

Новый седан Omoda S5 — что с практичностью? Заглянули в багажник!
Цена нового седана Omoda S5 в базовой комплектации Life составляет 2 249 900 рублей, но «За рулем» отдает такой бесплатно – вы можете выиграть этот автомобиль, приняв участие в конкурсе.
Главный редактор издания Максим Кадаков уже провел подробный обзор призовой машины, разобравшись во всех нюансах. В частности, глава «За рулем» рассказал о том, что собой представляет багажник Omoda S5.
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— Багажник у седана Omoda большой (482 литра), с ровными стенками, приятным ворсовым полом и вместительным подпольем. В нем лежит докатка и, конечно же, есть комплект инструмента. Седан может быть не только красивым, но еще и практичным автомобилем.