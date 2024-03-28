Эксперт рассказал о нюансах Hyundai Tucson 2025

Hyundai рассказала о новом Tucson 2025 года, предназначенном для рынка Северной Америки. Для новинки предложат почти те же два типа силовых установок: гибридную и подключаемую гибридную. Оба варианта будут оснащены турбированным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем.

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Гибридный вариант будет развивать мощность 231 л.с., что на 6 л.с. больше, чем у предыдущей модели, а у Tucson Plug-In Hybrid будет 268 л.с., что больше на 7 л.с. Обе версии будут иметь регулируемые уровни рекуперативного торможения.

Стандартные модели будут оснащены 2,5-литровым двигателем мощностью 187 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей мощность на передние или все четыре колеса. Гибридные модели будут использовать 6-ступенчатую автоматическую коробку передач и стандартный полный привод.

Впервые предложен новый детский режим вождения, который смягчает резкое начальное ускорение, делая поездки более комфортными для пассажиров, особенно для тех, кого в дороге укачивает.

Внешне автомобиль имеет лишь некоторые изменения в передней решетке и защитных пластинах, визуально делающие его более широким.

А вот интерьер Tucson был полностью переработан и теперь выглядит гораздо современнее. Передняя панель включает два 12,3-дюймовых экрана в одном корпусе. Логотип Hyundai на рулевом колесе заменен четырьмя точками, символизирующими азбуку Морзе для буквы «H».

Управление климат-контролем также обновлено, добавлены традиционные кнопки. Селектор передач был перемещен на рулевую колонку, что позволило расположить на центральной консоли беспроводную зарядку, два подстаканника и кнопки управления.

Цены на Tucson 2025 года будут объявлены позже, ближе к началу продаж.