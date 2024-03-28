Расходы на ремонт машин госслужащих выросли на 25%

Общая сумма торгов на ремонт и обслуживание автомобилей из государственных автопарков выросла в 2023 году на четверть по сравнению с 2022-ым и составила 30 млрд рублей. Отмечается, что на рост затрат бюджетных средств влияет подорожание запчастей и сложности с логистикой.

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Аналитики отмечают, что количество торгов выросло незначительно — на 5%, до 20 тысяч процедур. Однако заметно увеличилась цена тендеров — с 1,51 млн рублей в 2022-ом до 1,78 млн рублей в 2023 году.

«Поставщикам стало сложнее и дороже возить запчасти. Курс доллара и затраты на логистику растут, из-за роста себестоимости деталей повышается и отпускная цена», — пояснила эксперт проекта Контур.Торги Ксения Петрофанова.

При этом на сегодняшний день в министерстве промышленности и торговли России намерены сократить объёмы поставок по параллельному импорту. С одной стороны, это поддержит официальных дистрибьюторов, с другой — запчасти станут ещё дороже.

Больше всего бюджетных средств на ремонт машин из своего автопарка потратил власти Санкт-Петербурга, где расходы выросли на 49% и достигли в прошлом году 1,29 млрд рублей. Всего было проведено 1 316 торгов, что на 33% больше, чем в 2022-ом.

В числе самых крупных заказов — два тендера от МВД на сервисное обслуживание иномарок на сумму 58 и 59 млн рублей. Подрядчик должен обеспечить техобслуживание, сезонный шиномонтаж, химчистку салона и полировку фар на служебных Mercedes-Benz, Audi, BMW, Genesis, Toyota, Lexus, Tank и «Москвич», а также мотоциклов BMW. Срок исполнения контракта — до конца 2025 года.

Заметно скромнее были расходы на свои автопарки у властей Новосибирской области и Москвы — рост затрат вырос на 33% и 29% соответственно.