Назван надежный премиум, который смело можно выбирать на вторичке

Благодаря элегантности, стилю, статусу, высококачественным материалам отделки и современным технологиям, премиальные автомобили способны превратить обычную поездку в роскошный отдых. Однако многие высококлассные модели изнашиваются быстрее стандартного эконом-класса, а их ремонт стоит так же дорого, как и первоначальная цена нового автомобиля. Поэтому покупка подержанного премиального автомобиля обычно влечёт за собой много страхов, опасений и скрытых проблем. Но это касается не всех моделей, которые стоят выше среднего. В этой подборке — надёжные и крепкие машины, которые могут пережить нескольких владельцев.

Audi A6

Модель A6 — одна из самых популярных в линейке Audi ещё с момента своего появления в 90-х гг. Актуальное поколение A6 по-прежнему находится на вершине рейтинга мировых продаж среди немецких седанов класса люкс. Версия 2017 года отличается особой надёжностью, особенно по сравнению с пятым поколением. Агентство J.D. Power присудила 70 баллов надёжности моделям пятого поколения A6, а версия 2017 года получила 85 баллов — довольно заметное улучшение.

Эксперты немецкой организации TUV SUD опубликовали рейтинг надёжности легковых автомобилей, они систематизировали данные по числу неисправностей на автомобилях, выявленных в ходе получения сертификата TUV (аналог техосмотра). В возрастной группе от четырёх до пяти лет самыми беспроблемными стали VW Golf Sportsvan (4,2%), VW T-Roc (4,2%), VW T-Cross (4,6%), Audi A6/A7 (4,7%) и Audi Q2 (4,9%).

Российские журналисты недавно проанализировали, как изменились цены на трёхлетние автомобили Audi, Mercedes-Benz и BMW. Выяснилось, что год назад 3-летние Audi A6 стоили 3,96 млн рублей. Сейчас цена таких машин выросла на 34%. Желающим обладать «шестёркой» придётся отдать «всего лишь» около 5,3 млн рублей.

Genesis G80

Компания Genesis прилагает огромные усилия для создания прочной клиентской базы, постоянно выпуская один за другим впечатляющие автомобили. Уже мало кто помнит, что Genesis — суббренд южнокорейского производителя Hyundai, причём он появился ещё в те времена, когда продукцию Hyundai нельзя было назвать революционной и выдающейся. Genesis G80 2017 года получил признание за удобные кресла, безупречный дизайн и отделку, а также за комфортное управление. Ключевым фактором для привлечения покупателей стала надёжность автомобиля, и G80 не разочаровал и в этом отношении. От J.D. Power модель получила 88 баллов из 100, благодаря чему заслужил репутацию крепкого автомобиля. На сайте Car Complaints было зарегистрировано всего две жалобы, обе касались подвески моделей, оснащённых 3,8-литровым двигателем V6.

Несмотря на то, что Genesis сам по себе является суббрендом, он запускает собственный новый суббренд под названием Magma. Под новой маркой будут продаваться «горячие» модификации машин со специальным обвесом. Подробностей о линейке пока немного. Предположительно, первым в серию пойдёт электрокар GV60 Magma, характеристики и дата премьеры которого пока неизвестны. Новый товарный знак будет применяться к уже существующим моделям Genesis — GV80, G80, а также X Gran Berlinetta.

Cadillac CT5

Люксовый бренд GM всегда стремится конкурировать и даже превзойти европейских популярных производителей. Глядя на фантастический CT5, становится очевидным, что Cadillac на правильном пути. CT5 обладает фантастическим дизайном и роскошным интерьером. А версия CT5-V Blackwing входит в список одних из самых быстрых четырёхдверных седанов на мировом рынке. «Заряженная» версия оснащена 6,2-литровым V8 с наддувом, который выдаёт 668 «лошадей». Его максимальная скорость составляет 322 км/ч. Он может разогнаться до «сотни» всего за 3,5 секунды, что превосходит практические потребности седана в повседневной жизни.

Ещё одна ключевая причина, по которой покупатели выбирают CT5 вместо европейских конкурентов, — это его надёжность. Модель 2020 года получила от J.D. Power оценку надёжности 89/100 — превосходный показатель!

Lexus GS

Lexus GS 2015 года постоянно фигурирует в списках доступных и надёжных автомобилей класса люкс, что неудивительно, учитывая послужной список Toyota. Модель GS получила рейтингом надёжности J.D. Power 89 из 100. Кроме того, у версии 2015 года был только один отзыв от NHTSA, причём касался только одной комплектации GS 350, а на другие версии не распространялся.

Модель больше не выпускается. «Прощальная» версия была выпущена в 2020 году, ей стала спецсерия Eternal Touring. Особое исполнение было доступно для модификаций GS450h, GS350, GS300h и GS300. Снаружи он отличался чёрными деталями и элементами отделки, а также 19-дюймовыми колёсными дисками F Sport с покрышками размерностью 235/40 R19 спереди и 265/35 R19 сзади. Дополнительным отличием самого мощного гибрида и GS350 в «прощальном» исполнении стали оранжевые тормозные суппорты.

Genesis G90

За последнее десятилетие компания Genesis прошла долгий путь и стала одним из самых быстрорастущих брендов класса люкс. Одним из автомобилей, который помог Genesis завоевать такую популярность, стал полноразмерный седан высокого класса G90, который конкурирует с BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. Модель 2021 года отлично справляется с задачей конкурировать с лучшими в плане дизайна и интерьера, а в надёжности G90 тянет всё одеяло на себя. Седан оснащается либо 365-сильным турбированным V6, либо 420-сильным V8 — оба варианта невероятно надёжны, несмотря на свою мощность. Об этом свидетельствуют высокие оценки от J.D. Power — 91 балл из 100.

После редизайна большой седан Genesis G90 значительно улучшил свои показатели и стал достойной альтернативой другим роскошным баржам. За высокую стоимость покупатели получают очень многое. По безопасности автомобиль превосходит своих конкурентов, особенно приятно, что большинство электронных помощников входят в стандартную комплектацию. Некоторые из этих систем очень продвинутые, например, Highway Driving Assist 2 — адаптивный круиз-контроль, доведённый до возможности работать даже на поворотах. Кроме того, система Navigation-Based Smart Cruise Control автоматически регулирует заданную скорость при изменении ограничения скорости, даже на извилистых участках дороги.

Lexus IS

Модель IS получила высокие оценки надёжности, а дополнением к этому стали доступные цены на обслуживание и сравнительно выгодная стоимость, так как IS — модель начального уровня премиального производителя. Lexus IS 2022 года стал практичным выбором для тех, кто ищет бюджетный автомобиль класса люкс, подходящий для городского использования.

Ещё одно важное преимущество этого автомобиля — впечатляющие оценки надёжности от J.D. Power — 92 балла. Кроме того, Lexus IS 2022 предлагает роскошный интерьер, оснащённый многочисленными технологиями, входящими в стандартное оснащение: 8,0-дюймовый сенсорный экран с тачпадом, интеграция смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, предупреждение о сходе с полосы.

Lexus ES

Lexus LS забрал себе все заголовки СМИ в момент своего дебюта в далёком 1989 году, но это была не единственная модель в дебютной линейке Lexus. Другой новинкой стал более компактный ES. Сейчас, спустя несколько поколений, премиальный среднеразмерный автомобиль всё так же популярен, как и прежде.

Седьмое поколение бизнес-седана комплектовалось двухлитровым четырёхцилиндровым двигателем (в случае с ES 200) и 2,5-литровым агрегатом (в случае с ES 250). Оба — бензиновый V6.

Модель 2017 года получила почти максимальный балл за надёжность — 96/100. Кроме того, автомобиль обладает многими функциями, которые автомобилисты желают видеть в современном премиальном автомобиле.