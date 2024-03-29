Сумеет ли вернувшийся Citroen обойти «китайцев»

Вернувшийся в Россию французский бренд Citroen вряд ли сможет обойти многочисленных китайских конкурентов и возрожденный «Москвич», потому что займет другую ценовую нишу. Таким мнением поделился автоэксперт Егор Васильев.

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По его словам, несмотря на технологическую продвинутость, «французы» не выглядят привлекательнее, чем «китайцы». Главной проблемой является стоимость.

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Анонсированный Citroen C5 Aircross будет стоить дороже 4 миллионов рублей, тогда как, например, BAIC X75 стартует от 3 миллионов рублей. Новый кроссовер «Москвич» можно купить за 1,6 миллиона рублей в базовой комплектации.

С учетом того, что продажи легковушек в нынешнем году по пессимистичному прогнозу не превысят уровень прошлого года, данный объем легко перебью уже присутствующие на рынке «китайцы». При необходимости они могут обеспечить такой ценовый уровень, что любой вернувшийся с Запада конкурент будет казаться неоправданно дорогим, сообщает «Прайм».

Ранее Васильев рассказал, какие машины стали некачественными.

В условиях санкций и ухода зарубежных автобрендов с российского рынка все больше людей переходят на китайские автомобили. Однако многие из них не до конца понимают, чего ожидать от новой для них техники, и поэтому относятся к ней с опаской. Эксперты по автомобилям рассказали о различиях в эксплуатации, содержании и обслуживании китайских машин относительно европейских и российских брендов.