Автоэксперт Васильев рассказал, сумеет ли вернувшийся Citroen обойти «китайцев»
Вернувшийся в Россию французский бренд Citroen вряд ли сможет обойти многочисленных китайских конкурентов и возрожденный «Москвич», потому что займет другую ценовую нишу. Таким мнением поделился автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, несмотря на технологическую продвинутость, «французы» не выглядят привлекательнее, чем «китайцы». Главной проблемой является стоимость.
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Анонсированный Citroen C5 Aircross будет стоить дороже 4 миллионов рублей, тогда как, например, BAIC X75 стартует от 3 миллионов рублей. Новый кроссовер «Москвич» можно купить за 1,6 миллиона рублей в базовой комплектации.
С учетом того, что продажи легковушек в нынешнем году по пессимистичному прогнозу не превысят уровень прошлого года, данный объем легко перебью уже присутствующие на рынке «китайцы». При необходимости они могут обеспечить такой ценовый уровень, что любой вернувшийся с Запада конкурент будет казаться неоправданно дорогим, сообщает «Прайм».
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