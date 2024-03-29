Эксперт объяснил, чем опасна покупка машины европейского бренда для китайского рынка

Такие транспортные средства имеют множественные отличия от «западных» экземпляров. Мультимедийная система может не иметь перевода, а кузовные детали и иные компоненты — быть физически другими.

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Об особенностях автомобилей, предназначенных для внутреннего китайского рынка, рассказал РБК сертифицированный эксперт по продажам и импорту автомобилей Денис Журавлёв. По словам специалиста, покупка машины европейского бренда, выпущенной в Китае, — большой риск.

Поскольку большинство привычных россиянам автобрендов имеют заводы в Китае, поставки оттуда не исключены. Однако эти предприятия выпускают продукцию по технологии полного цикла. Комплектации, представленные в Китае, нередко не встречаются больше нигде. Обычно имеются отличия в двигателе и кузовных деталях.

В частности, для Китая производятся удлинённые кузова, не представленные в Европе. При этом производители нередко жертвуют опциями, популярными у нас, — подогревами руля и сидений, ассистентами, круиз-контролем. Полный привод на местном рынке в большинстве случаев не нужен в принципе. Мультимедиа у таких машин нередко на китайском; русифицировать её возможно не всегда.

Мощность двигателей китайских версий обычно ниже из-за высоких налогов и строгих эконорм. Мощные версии спросом не пользуются. Толщина лакокрасочного покрытия местных машин часто тоньше ввиду отсутствия жёстких погодных условий.

Могут отличаться и комплектующие. В частности, бачок стеклоомывателя имеет меньший объём, а элементы подвески могут быть более «слабыми». Ликвидность «китайских» версий при перепродаже также ниже: спрос приходится компенсировать за счёт сильного снижения цены.

Ранее дилеры спрогнозировали уход ряда китайских автомобильных марок из РФ. Сейчас в продаже представлены машины более чем 60 различных брендов, однако через несколько лет из станет меньше в разы. В конечном счёте останется лишь 10−20 компаний.