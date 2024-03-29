5 малоизвестных автомобильных брендов, о которых никто не знает

Автомобильная промышленность — жёсткий и конкурентный рынок, и это главная причина, по которой лишь немногим компаниям удалось избежать банкротства и завоевать признание. Однако, если правильно разыграть карты, этот бизнес может принести огромную прибыль, превратив проницательных предпринимателей в мультимиллионеров буквально за одну ночь. Примером может стать Илон Маск, который возглавил компанию Tesla всего лишь около двух десятилетий назад. Ежегодно появляется множество автомобильных компаний, мечтающих потягаться с известными брендами. Некоторые из них идут по пути Tesla и быстро завоёвывают внимание, но подавляющему большинству не так везёт. Даже если они создают удивительные автомобили.

W Motors

W Motors — первая компания на Ближнем Востоке, которая занялась созданием высокопроизводительных спортивных автомобилей класса люкс. Сейчас W Motors располагает офисом в Dubai Business Bay и флагманской галереей в City Walk, строительство первого завода компании началось в 2020 году.

Самый известный автомобиль компании снялся во франшизе «Форсаж» — W Motors Lykan Hypersport. Эта модель была впервые представлена в качестве предсерийного образца в 2013 году, на следующий год после основания компании. Всего было выпущено семь экземпляров стоимостью 3,4 млн долларов. Оправданием такой цены стали такие особые элементы дизайна, драгоценные камни в фарах и золотая прострочка на креслах. Один из таких автомобилей даже был использован полицией Абу-Даби.

Ещё компания выпустила модели Fenyr SuperSport и Ghiath. Кроме того, совместно с ICONIQ Motors были созданы Model 7 и MUSE. Недавно W Motors объявил о планах по выпуску роскошного седана, внедорожника и электрического суперкара.

© Zenvo

Zenvo Automotive

Компания Zenvo Automotive, родом из Дании, специализируется на производстве высокопроизводительных спортивных автомобилей. Прототип компании, Zenvo ST1, дебютировал в 2009 году, и до прекращения производства в 2016 году было выпущено всего 15 экземпляров. В основе Zenvo ST1 лежат идеи Bugatti, Pagani и Koenigsegg. ST1 не самый быстрый автомобиль, хотя до 100 км/ч он разгоняется за 3 секунды, и это довольно быстро для дорожной, а не трековой модели. Он выглядит и ощущается как суперкар, но построен для роскоши датчанами, а не для датчан, учитывая высокие налоги на автомобили в стране.

После ST1 Zenvo создала и продала ещё четыре модели под своим брендом: ограниченную серию TS1, гран-турер TS1 GT, спортивный автомобиль TSR, предназначенный только для трека, и дорожно-легальный TSR-S. Сейчас Zenvo предлагает ультраредкие и коллекционные модели TSI GT, TSR и TSR-S с максимальным объёмом производства пять автомобилей в год.

© Polestar

Polestar

Это не самая неизвестная компания, но тем не менее она ещё не приобрела должного статуса. Изначально Polestar был тюнинг-подразделением шведской компании Volvo, затем в 2017 году он превратился в отдельный суббренд, выпускающий электрические модели. Сейчас Polestar полностью контролируется китайским производителем Geely.

Первым автомобилем стала модель Polestar 1,которая показала, что компания нацелилась на бизнес — было выпущено 1 500 экземпляров. За ним последовал Polestar 2, и он стал хитом продаж: по данным GoodCarBadCar, только в США с момента дебюта было продано почти 20 тыс. экземпляров. В комплектации Long Range Polestar 2 не только обладает впечатляющей мощностью 299 л.с., но и позволяет проехать на одной зарядке до 515 км. Выпуск электрокара осуществляется в Китае. Polestar надеется достичь такого же успеха со своими грядущими EV — Polestar 3, 4, 5 и 6.

© SCG

Scuderia Cameron Glickenhaus

Джеймс Гликенхаус — американский автомобильный коллекционер и предприниматель, известный как владелец самых редких и быстрых суперкаров в мире, включая потрясающий Ferrari P4/5 от Pininfarina. Гликенхаус настолько любит малосерийные высокопроизводительные спортивные автомобили, что в 2004 году основал компанию Scuderia Cameron Glickenhaus для их создания. С тех пор SCG произвела несколько фантастических автомобилей, самым знаковым из которых стал SCG 003. Он получил дизайн суперкара и 4,4-литровый твин-турбо двигатель BMW V8 мощностью 750 л.с.

Другой моделью, наделавшей много шума, стал оффрроудный спорткар с внешностью Ferrari. Paris to Dakar SCG 008 004/Mini Boot выглядит как гибрид суперкара и багги. Проект вдохновлён Porsche 959, но экспрессивный внешний вид в сочетании с красным цветом ассоциируется, скорее, с Ferrari.

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De Tomaso

В 1959 году аргентинский гонщик и предприниматель Алехандро де Томазо основал в Италии компанию De Tomaso Automobili с одной целью: создавать лучшие итальянские спортивные автомобили. De Tomaso сочетала итальянский дизайн с американскими характеристиками, поскольку в основном использовала двигатели Ford, и эта стратегия привела к созданию спортивных автомобилей Mangusta и Pantera. Однако компания никогда не была стабильной и несколько раз за свою историю выходила из бизнеса.

В 2014 году гонконгская компания выкупила права на использование имени De Tomaso и немедленно приступила к работе над спортивным автомобилем. Невероятный спорткар, получивший название P72, обладает одним из самых красивых дизайнов и имеет общую механическую основу с Apollo Intensa Emozione.