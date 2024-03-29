Перечислены самые популярные дизельные машины в РФ

Выяснилось, что наибольший интерес среди таких моделей вызывают машины бизнес-класса, среднеразмерные кроссоверы и полноразмерные внедорожники. Собственный рейтинг представили специалисты «Автотеки».

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С результатами исследования ознакомились «Известия». По данным источника, самыми популярными в России машинами с дизельными моторами являются модели BMW, Toyota и Volkswagen в возрасте до пяти лет. Такой вывод сделан на основании анализа числа запросов на проверку истории машин в этом сегменте с января 2023 года по март 2024-го.

Чаще всего из моделей на «тяжёлом топливе» россиян интересуют машины бизнес-класса, полноразмерные внедорожники и среднеразмерные кроссоверы. В указанный период самой популярной моделью по числу запросов стала BMW 5 Series. Средний пробег у неё — 138,1 тыс. км. Далее идут модели Toyota Land Cruiser со средним пробегом 191,3 тыс. км и BMW X5 с пробегом 126,2 тыс. км. В пятёрку попали также Volkswagen Touareg (184,8 тыс. км) и Toyota Land Cruiser Prado (147,6 тыс. км), а в десятку — Hyundai Santa Fe, BMW 3 Series, BMW X6, Audi Q7 и Ford Transit.

Кстати, на днях марка Volvo выпустила свой последний дизельный автомобиль. К 2030 году в гамме бренда останутся одни электрокары.