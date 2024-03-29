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Перечислены самые популярные дизельные машины в РФ

Выяснилось, что наибольший интерес среди таких моделей вызывают машины бизнес-класса, среднеразмерные кроссоверы и полноразмерные внедорожники. Собственный рейтинг представили специалисты «Автотеки».

Перечислены самые популярные дизельные машины в РФ
© Quto.ru

С результатами исследования ознакомились «Известия». По данным источника, самыми популярными в России машинами с дизельными моторами являются модели BMW, Toyota и Volkswagen в возрасте до пяти лет. Такой вывод сделан на основании анализа числа запросов на проверку истории машин в этом сегменте с января 2023 года по март 2024-го.

Чаще всего из моделей на «тяжёлом топливе» россиян интересуют машины бизнес-класса, полноразмерные внедорожники и среднеразмерные кроссоверы. В указанный период самой популярной моделью по числу запросов стала BMW 5 Series. Средний пробег у неё — 138,1 тыс. км. Далее идут модели Toyota Land Cruiser со средним пробегом 191,3 тыс. км и BMW X5 с пробегом 126,2 тыс. км. В пятёрку попали также Volkswagen Touareg (184,8 тыс. км) и Toyota Land Cruiser Prado (147,6 тыс. км), а в десятку — Hyundai Santa Fe, BMW 3 Series, BMW X6, Audi Q7 и Ford Transit.

Кстати, на днях марка Volvo выпустила свой последний дизельный автомобиль. К 2030 году в гамме бренда останутся одни электрокары.

Автоэксперт
Volkswagen Touareg
Audi Q7
Ford Transit
BMW X5
BMW X6
Hyundai Santa Fe
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser
Hyundai
Volvo
Toyota
BMW
Audi
Volkswagen
Ford