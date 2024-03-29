Автоэксперт рассказал об ошибках, способных убить АКПП

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете" о том, что неправильные действия водителей при эксплуатации автомобиля с АКПП, нерегулярное обслуживание и даже манера вождения - все это может не только сократить срок службы агрегата, но и буквально "убить" "автомат".

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"Неправильные действия с коробкой часто связаны с привычками водителей, которые ранее ездили на "механике". Например, крайне негативно влияют переключения коробки во время движения. Когда автомобиль еще не полностью остановился, водитель из положения "драйв" переводит рычаг переключения передач в "паркинг". Если такие действия повторять регулярно, коробка может выйти из строя. Нога водителя должна быть на педали тормоза, и только после полной остановки авто, вы передвигаете селектор в положение "Р". Еще одна плохая привычка, которая идет с "механики", при движении в горку водители жмут на газ, а левой ногой придерживают тормоз. Этого делать ни в коем случае нельзя. При управлении автоматической коробкой должна быть задействована лишь одна правая нога. Агрессивная манера вождения с резкими разгонами и торможениями также ведет к снижению ресурса агрегата. Особенно вредно такое вождение сразу после запуска автомобиля, когда ни двигатель, ни коробка не прогрелись. Помните, что для прогрева коробки требуется больше времени, чем для прогрева двигателя. К самым негативным последствиям ведет несвоевременная замена масла в АКПП. Если по регламенту производителя положено менять масло каждые 50 тысяч пробега, не пропускайте положенного срока, а лучше регулярно проверяйте состояние техжидкости на СТО. Уровень жидкости в АКПП также необходимо контролировать. Не рекомендуется частая парковка автомобиля на уклоне. В этом случае возможно масляное голодание главных агрегатов - коробки и двигателя. Обязательно используйте ручной тормоз во время стоянки на уклонах. Все типы КПП, особенно вариаторы, не любят пробуксовок: в грязи, в снегу, в песке. Длительные пробуксовки ведут к перегреву трансмиссионной жидкости, подгоранию фрикционов и, в последствии, выходу из строя агрегата. Весной это особенно важно помнить, ведь во дворах снег тает долго, и в снежном плену мы можем оказаться часто. Итак, основные рекомендации для долгой и беспроблемной работы вашей трансмиссии: регулярное обслуживание агрегата на СТО и спокойная манера вождения, без приемов из прошлой жизни с "механикой", - отметил специалист.

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