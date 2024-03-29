Скользкий вопрос: безопасно ли покупать масла в онлайне

В наше время ключевыми факторами при выборе товара играют его доступность и удобство покупки. При этом консерватизм автомобилистов сохраняется и сегодня. Согласно исследованию «АВТОСТАТ-ОМНИБУС-2023», более 40% опрошенных предпочитают покупки в магазинах автозапчастей, возможно, чтобы своими глазами удостовериться в подлинности.

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Однако на втором месте с очень близким результатом уверенно обосновались электронные торговые площадки. Поиск товара и выгодных предложений в официальных интернет-магазинах, на маркетплейсах, а также в онлайн-магазинах автозапчастей значительно упростил жизнь современному автовладельцу.

Безошибочный выбор сделать легко: требования производителя к смазочным материалам указаны в руководстве по эксплуатации к автомобилю и/или на подкапотной бирке. После определиться с вязкостью масла: важно проверить правильность подбора по индексу SAE. Он должен находиться в диапазоне, который рекомендован автопроизводителем, и соответствовать условиям эксплуатации. Следующим этапом наступает непосредственный выбор марки.

Консалтинговое агентство В2Х в конце прошлого года исследовало поисковые запросы Яндекс и выяснило: в марте 2023 года пользователи Яндекс сделали исторически высокие 3,4 млн запросов, включающие слова «моторное масло». Согласно тому же опросу, самым популярным брендом по поисковым запросам является Lukoil.

Привет консерваторам - масла отечественных нефтяных компаний, помимо их собственных заправок, можно найти на полках супермаркетов или магазинов автотоваров. Они также широко представлены в онлайне. Чтобы не попасть в просак и не купить подделку, переходите по ссылкам с сайтов производителей масел. У того же Лукойл есть фирменный онлайн-магазин, где компания сама регулярно запускает акции на продукцию. Их масла также представлены на ведущих маркетплейсах страны: Мегамаркет, Яндекс.Маркет, Wildberries и Ozon.

С ростом конкуренции между отечественными компаниями полного цикла, которые сами производят масла, блендерами и некоторыми иностранными игроками борьба за каждого оффлайн- и особенно онлайн-покупателя будет усиливаться. Поэтому в первую очередь стоит обращать внимание на бренд, наличие у него собственной научно-технической базы и реального опыта взаимодействия с автопроизводителями.