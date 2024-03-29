Jetour T2: знакомимся с первым полноприводным кроссовером китайской марки

Марка Jetour — суббренд компании Chery — до недавнего времени была представлена на российском рынке всего тремя моделями: Dashing, X70 Plus и X90 Plus. Автомобили разных габаритов и стиля, но все как один — переднеприводные и не слишком-то приспособленные для того, чтобы съезжать с асфальта. Теперь в линейке бренда появился появился внедорожник T2, который у себя на родине называется Traveller («Путешественник»). Концепция модели ясна из его названия, да настолько, что в России её решили поддержать пробегом машин по маршруту Москва — Владивосток. Мы присоединились к путешествию на одном из этапов и оценили автомобиль в деле.

Внешне новый Джетур выполнен в той же стилистике, что Tank 300 и Haval Dargo X — рубленые формы кузова, квадратные колёсные арки, показная «внедорожность» и маскулинность. Но особенностей «трушного» вездехода ждать не стоит: вместо рамы тут несущий кузов, а вместо парт-тайма — автоматический полный привод, в котором за подключение задних колёс отвечает многодисковая муфта. Да и некоторые детали снаружи на поверку оказываются лишь декорацией.

© Jetour

© Jetour

Например, спереди красивые буксировочные петли кислотного цвета являются лишь пластиковой имитацией, в квадратном кофре на пятой двери скрывается малоразмерная докатка, и чтобы добраться до неё, придётся демонтировать камеру заднего вида, а внешние массивные петли на створке — бутафория.

© Jetour

© Jetour

С другой стороны, Jetour T2 с завода идёт с металлической защитой двигателя, у него весьма неплохие углы въезда и съезда (28 градусов), короткие свесы и 22-сантиметровый дорожный просвет, а глубина преодолеваемого брода достигает 700 миллиметров! При этом полноприводная трансмиссия от компании BorgWarner пусть и лишена понижающей передачи, но в её арсенале есть блокировки как межосевой муфты, так и заднего межколесного дифференциала с электронным управлением (eLSD).

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Как и полагается, у полноприводной трансмиссии есть несколько режимов работы, включая автоматический вариант под названием Х. В нём, как и в «стандарте», при старте на скользком покрытии передние колёса допускают слишком сильную пробуксовку, прежде чем подключится задняя ось. И для бездорожья эти настройки точно не подходят — чревато тем, что автомобиль может закопаться и увязнуть.

Поэтому лучше не доверять электронным мозгам и заранее выбрать один из внедорожных режимов («Снег», «Песок» или «Камни»), в которых муфта и задний дифференциал зажимаются сразу, и Jetour начинает сразу же грести всеми четырьмя колесами.

© Jetour

Семь ездовых режимов дополнены внедорожным «ползучим» круиз-контролем, который работает на скорости от 7 до 15 километров в час, функциями помощи при спуске с горки и контроля глубины брода. Возможности полноценно проверить внедорожные возможности Jetour T2 не было, но быстрый тест вне асфальта показал, что переключение между фиксированными настройками для оффроуда действительно меняют характер поведения машины — потенциал у модели имеется, и его мы обязательно проверим, как только автомобили вернутся из своего путешествия.

© Jetour

Зато мы вдоволь наездились на Джетуре по обычным дорогам, отмахав не одну сотню километров по трассе между Уфой и Екатеринбургом. Первое впечатление: Т2 и правда отлично подходит для того, чтобы отправиться на нём в длительное путешествие (но не без оговорок, к сожалению).

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Прежде всего, интерьер. Сиденья со всеми электрорегулировками мягкие и удобные, к которым не возникает претензий даже после пары сотен километров за рулём. Сама баранка регулируется по углу наклона и по вылету, у кресел есть как подогрев, так и вентиляция, однако материалы отделки салона не самые роскошные и дорогие, но тактильно приятные, а за полный набор обогревов, в том числе форсунок стеклоомывателя, лобового стекла и руля, китайцев однозначно хочется похвалить.

Хотя у них пока никак не получается сделать всё «ровно»: массивный рычаг коробки передач на нашем автомобиле чуть люфтил, некоторые детали отделки даже под небольшим давлением неприятно похрустывали, а один из шильдиков в пассажирской части салона был приклеен криво.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Регулировку зеркал заднего вида в Jetour зачем-то перенесли в недра мультимедийного комплекса, как и управление почти всеми функциями, включая климат-контроль. На центральной консоли оставили всего четыре механических кнопки со слепыми пиктограммами, которые видны только вечером при включённой подсветке, и редко используемыми функциями.

© Jetour

При этом домашний экран на 15,6-дюймовом тачскрине сделан удобно — до многих важных настроек можно добраться в одно касание, а пустых, ничем не задействованных мест на дисплее вообще не остаётся. Сама система построена на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8155 и поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Комплекс работает очень быстро, почти мгновенно переключаясь между запущенными приложениями, оставляя приятное впечатление весьма продуманной вещи.

© Jetour

С подзарядкой гаджетов у передних пассажиров тоже не возникнет проблем: тут есть 12-вольтовая розетка, два USB-порта и мощная беспроводная зарядка на 50 Вт со встроенным охлаждением смартфона.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

На втором ряду не хватает разве что отдельной зоны климата: при 2,8-метровой колёсной базе тут куча свободного места как в ногах, так и над головой, ровный пол без центрального тоннеля, сиденья с регулируемым наклоном спинок (в продольном направлении они не двигаются), подогревы, пара USB-разъёмов, ниша для мелочей и подстаканники в центральном подлокотнике, несколько кармашков на спинках передних кресел, крючки для одежды и глубокие отделения на дверных картах. В общем, пространство для задних пассажиров организовано похвально!

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Но багажник ещё интереснее! Дверь — распашная, которая, как ни странно, заслуживает отдельного внимания. На её внутренней стороне в Jetour разместили пару выкидных подстаканников с регулируемым «хватом», небольшие лотки для мелочей, выдерживающие нагрузку до трёх килограммов крючки и даже металлическую открывашку для бутылок! Концепцию автомобиля для путешествий, помните?

© Jetour

© Jetour

Внутри отсека тоже есть на что посмотреть: крепления для сетки, 12-вольтовая розетка, несколько кармашков с креплениями для вещей, дополнительные крючки, трансформируемый в столик пол, под которым находится большой органайзер — очень достойно! Объём багажника составляет 580 литров, который увеличится до 1494 литров при сложенных задних сиденьях, образующих ровный пол достаточной длины, чтобы при необходимости в машине можно было даже переночевать.

Ну и самое главное, как Jetour едет. Главное качество автомобиля, на котором вы отправляетесь в дальнее путешествие, чтобы он вас не напрягал. И T2 на удивление прекрасно сбалансирован!

© Jetour

В России Jetour T2 предлагается только с одной силовой установкой: двухлитровым турбомотором концерна Chery мощностью 245 лошадиных сил (375 Нм) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Китайские настройки преселективов не всем по душе, но эта трансмиссия одна из лучших, которые сейчас представлены на моделях из КНР.

На вседорожнике установлена новая коробка с внутризаводским индексом DCT400, которая до этого не устанавливалась на другие Джетуры, и она вообще никак не осложняет жизнь водителю. У неё нет маниакального желания сберечь сцепления любой ценой, жертвуя комфортом пассажиров, она не вибрирует на малом ходу, не дёргается, не тупит и не путает передачи, не вызывая нареканий ни в спокойном ритме движения, ни тогда, когда нужно поехать пободрее.

© Jetour

При резком интенсивном ускорении «робот» практически мгновенно сбрасывает несколько ступеней, держит передачу, когда это необходимо и не переключается невпопад, причём всё происходит настолько деликатно, что не похвалить «софт» и «железо» просто нельзя.

В «стандартном» режиме работы силовой установки работа коробки и отклики на газа подчёркнуто плавные, поэтому обгоны на трассе кажутся размазанными и вялыми. Но в «спорте» ситуация кардинально меняется: все реакции обостряются, а «сотню» двухтонный кроссовер набирает даже быстрее обещанных производителем 8,7 секунды! По нашим замерам, к этой отметке автомобиль подбирается спустя всего 8,4 секунды — очень неплохой результат!

© Jetour

Правда, за динамичную езду приходится расплачиваться расходом топлива: даже на трассе компьютер показывал около 11 литров на сто километров пробега, поэтому даже при условии 70-литрового бака суммарный запас хода окажется далеко не рекордным.

© Jetour

Прямую Jetour T2 держит идеально, не болтаясь в колеях и не раскачиваясь. В салоне — тихо даже на магистральных скоростях (спереди двойное остекление), а плавность хода, несмотря на 20-дюймовые колёса, очень достойная. Кроссовер абсолютно равнодушен в мелочёвке, а средние и крупные неровности подвеска отрабатывает упруго и округло. То, что на машине стоят огромные тяжёлые «катки», конечно, ощущается — они могут громко проваливаться в совсем уж огромные ямы при явном переборе со скоростью, но дискомфорта никогда не доходит.

В поворотах кроссовер слегка кренится, чувство связи руля с колёсами не самое идеальное, но рулится Т2 послушно, быстро и точно отзываясь на команды водителя. Из трёх доступных настроек электроусилителя — «Лёгкий», «Комфортный» и «Спортивный» — только с последнем получаешь адекватное усилие и приемлемую обратную связь.

В двух других «баранка» оказывается слишком лёгкой, «разболтанной» и пустой настолько, что этими режимами не хочется пользоваться даже при размеренном движении в городе. Понятное дело, в любом случае вы не получите остроту и по-спорткаровски точные реакции, но по извилистым региональным дорожкам вне основных трасс ехать на Т2 очень приятно.

© Jetour

Но самый приятный в управлении Jetour оказывается ещё и самым дорогим. Цена на Т2 начинаются от 3 759 000 рублей. В оснащение модификации Voyage входят шесть подушек безопасности, светодиодные фары и фонари, датчики света и дождя, бесключевой доступ, электронная приборка и мультимедийный комплекс с Apple Car Play, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора с задним парктроником, беспроводная зарядка, отделка интерьера кожей и замшей, 19-дюймовые колёса, подогревы руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также сидений обоих рядов.

За топовую версию Expedition придётся отдать 3 999 000 рублей. Такой автомобиль уже будет оснащаться вентиляцией передних сидений, панорамной крышей, передним парктроником, аудиосистемой Sony с 12 динамиками, адаптивным круиз-контролем и 20-дюймовыми колёсами.

© Jetour

Дороговато, но пока это один из самых интересных и сбалансированных китайских автомобилей на нашем рынке: интересная внешность, приятный интерьер, мощный мотор и достойная управляемость. Ну а серьёзных минусов, которые можно было бы найти при первом знакомстве, тут практически и нет. Так что если вы присматриваетесь к полноприводной машине в этом ценовом диапазоне, то Jetour T2 точно стоит изучить подробнее.