Названы самые дешевые китайские кроссоверы с полным приводом

Внедорожники и полноприводные кроссоверы, уже на протяжении нескольких лет являются востребованными на российском рынке.

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Haval Jolion является самым доступным полноприводным кроссовером и предлагается автолюбителям по цене от 2 219 000 рублей. Кроссовер оснащается 1,5-литровым силовым агрегатом, мощностью 150 лошадиных сил, трансмиссия семиступенчатая роботизированная.

Haval F7 на российском рынке доступен от 2 599 000 рублей. Кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, мощностью 150 лошадиных сил, который работает с полным приводом и семиступенчатым «роботом».

Haval F7x, в комплектации Elite, доступен у дилеров от 2 649 000 рублей. Кроссовер оснащается аналогичным силовым агрегатом, что и Haval F7.

Chery Tiggo 7 Pro Max, это еще один полноприводный кроссовер, который пользуется высоким спросом у автовладельцев. В свое оснащение он получил 1,6-литровый бензиновый мотор, мощностью 150 лошадиных сил, трансмиссия роботизированная.

Geely Atlas Pro, в отличие от вышеперечисленных автомобилей, оснащается автоматической трансмиссией. Кроссовер комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором, мощностью 177 лошадиных сил. Стоимость заявлена от 2 938 990 рублей.

Omoda C5 появился на российском рынке довольно недавно и уже успел заслужить доверие среди автолюбителей. Кроссовер оснащен 1,6-литровым силовым агрегатом, мощностью 150 лошадиных сил, работающим в сочетании с полным приводом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость Omoda C5 начинается от 3 139 000 рублей.

Haval Dargo также входит в список бюджетных кроссоверов, его цена начинается от 3 199 000 рублей. За данную стоимость автовладелец получит автомобиль, оснащенный 2,0-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 192 лошадиные силы. Привод полный, трансмиссия семиступенчатая роботизированная.

Сегмент SUV, на российском рынке набирает популярность благодаря своим техническим характеристикам, богатому оснащению и неприхотливости в обслуживании.