Новые подробности о серийном кросс-вэне Toyota X-Van Gear

На этой неделе в Сети появились патентные изображения японского «кросс-вэна», что может говорить о его скором запуске в производство. Каким он будет?

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Осенью прошлого года японский автопроизводитель в рамках выставки Japan Mobility продемонстрировал сразу несколько концептуальных моделей. Одной из них стал так называемый «кросс-вэн», получивший имя X-Van Gear. А сейчас у нас в распоряжении есть патентные изображения предполагаемого серийного варианта

Судя по этим изображениям, новинка внешне практически полностью повторяет концепт. Здесь такой же угловатый дизайн с коротким горизонтальным капотом, очень малым углом наклона ветрового стекла, характерными стойками за задними дверьми, узкими «штрихами» светодиодных ходовых огней спереди и сзади, а также неокрашенными бамперами. Единственным заметным отличием можно считать отсутствие багажника на крыше у изображённого на патентных картинках автомобиля.

Скорее всего, в случае постановки на конвейер вседорожный минивэн сохранит и габариты концепта: его длина равна 4695 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1855 мм, колёсная база — 2965 мм. Информации о технических особенностях новинки пока нет, однако можно предположить, что она получит полностью электрическую начинку, на это намекает дизайн передней части без сколь-либо существенного воздухозаборника.

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