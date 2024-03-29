Изучаем опции обновленного Hyudai i30

Незначительное обновление: i30 получил лёгкий рестайлинг передней части с новой решеткой радиатора и фарами.

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N Line сохранился в модельном ряду: спортивный стиль без повышения мощности (вариант N снят с производства).

Технологии наверстывают упущенное: теперь предлагаются стандартные светодиодные задние фонари, цифровая панель приборов (опционально большего размера) и порты USB-C.

Сначала о грустном: Hyundai i30 N, который был прямым конкурентом Golf GTI, был снят с производства вместе с i20 N, чтобы компания могла сосредоточить свои усилия на электромобилях.

Однако это не означает конец пути для обычного i30, который пережил лёгкий рестайлинг. Второй фейслифтинг модели с момента ее запуска в 2016 году включает в себя новый рисунок решетки радиатора, измененную форму переднего бампера и новые корпуса противотуманных фар.

Также есть новые 16-дюймовые колеса, стандартные светодиодные задние фонари, семь из 12 доступных цветов являются новыми, а хэтчбеки и универсалы получают хромированную вставку в более угловатый задний бампер.

Обновления интерьера столь же скромны, но нынешние владельцы i30 могут заметить три новых варианта отделки и стандартную 4,2-дюймовый цветной дисплей на панели приборов.

Этот крошечный цифровой дисплей можно, по крайней мере, обновить до 10,25-дюймового устройства (в дорестайлинговой модели было доступно обновление до 7-дюймовой панели), а другие современные особенности включают порты USB-C спереди и сзади, обновление карт системы навигации по беспроводной сети и ряд систем помощи водителю.

Предотвращение лобового столкновения входит в стандартную комплектацию, и покупатели могут еще больше повысить безопасность, выбрав систему контроля проезда перекрёстков Junction Turning и помощника по вождению на шоссе, который поддерживает комфортное расстояние до автомобиля впереди.

Хотя горячий хэтчбек i30 N был снят с производства до того, как было объявлено о фейслифтинге i30, вы все равно можете купить что-то отдаленно похожее, если выберете комплектацию N Line, которая включает в себя спортивный обвес, акценты на бампере из темного металла, новые боковые юбки, выбор из 17- или 18-дюймовых колёсных дисков.

Теперь, когда 280-сильного варианта N больше нет, моторная гамма ограничена 1,0-литровыми трех- и 1,5-литровыми четырехцилиндровыми силовыми агрегатами. Оба оснащены 48-вольтовой электрической поддержкой и имеют мощность 118 л.с. и 157 л.с., соответственно.

Европейские покупатели по-прежнему получат выбор между механической коробкой передач и автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Продажи начнутся в апреле.