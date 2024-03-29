Названы автомобили, на которые чаще всего накладывают ограничения

Собственный рейтинг составили специалисты сервиса «Автокод Профи» на основе анализа более чем 30 000 проверок машин на вторичном рынке. Исследование проводилось в период с 18 по 24 марта.

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Согласно официальному релизу сервиса «Автокод Профи», поступившему в редакцию Quto, возглавляет список моделей, чаще других попадающих под ограничения, Toyota Camry. В указанный период было выявлено 548 таких машин. На второй строчке расположился кроссовер Kia Sportage (498 штук). Замыкает первую тройку модель BMW 5 (472).

Популярный бюджетник Hyundai Solaris оказался на четвёртой позиции (469). Сразу за ним идёт Range Rover Sport (456). В десятку также вошли Mercedes Benz E Class (336), BMW X5 (328), Mercedes Benz S Class (293), BMW 3 (284) и Lada Priora (261).

По словам руководителя «Союза профессионалов авторынка», перекупа и автоподборщика с более чем 20-летним стажем, снятие ограничений с автомобиля осуществляется следующим образом. Покупатель до или после покупки связывается с инициатором ограничения (обычно – Федеральная служба судебных приставов), после чего объясняет ситуацию и прилагает договор купли-продажи, выясняет причину задолженности и сумму долга. Небольшую задолженность можно оплатить. Информация о погашении долга автоматически попадает в ФССП. Путём межэлектронного взаимодействия в ГИБДД поступает постановление о снятии запрета. После этого автомобиль можно поставить на учёт. Если пристав даёт отказ, вопрос решается в судебном порядке. Система электронного взаимодействия работает с 2012 года.

Ранее, напомним, стало известно, что траты россиян на покупку подержанных машин выросли в феврале. По отношению к январю расходы увеличились на 22%.