Крупные компании в России начали скупать китайские машины

После ухода с российского рынка европейских автопроизводителей крупные компании столкнулись с сокращением доступных на рынке моделей для обновления своих автопарков. В итоге многие перенесли покупку новых транспортных средств на год, а многие сразу решили купить автомобили из Поднебесной.

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Так, в компании МТС отметили, что китайский автопром полностью закрывает потребности бизнеса. А вот «серые» иномарки, по словам менеджера Центра транспортного обеспечения компании Сергея Орлова, не рассматриваются, так как нет официальных поставщиков, гарантии и оборудования для ремонта и обслуживания.

В компании Fleetico также добавили, что сегодня доступный на российском рынке модельный ряд способен удовлетворить спрос, а машины в корпоративные автопарки подбираются максимально приближённые к европейским, японским и корейским по габаритам, техническим характеристикам, комфорту, уровню оснащённости, а также ценовому позиционированию.

Так, за последний год значительно вырос спрос на Changan Alsvin и Eado Plus, Omoda S5, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Большая часть этих моделей появилась в нашей стране недавно, во второй половине 2023 года, так что в ряде случаев корпоративные клиенты не стали дожидаться новых предложений в сегменте седанов и лифтбеков. В частности, часть таксопарков уже перешла на кроссоверы.

Помимо этого, значительным спросом пользуются кроссоверы и внедорожники Tank, Exeed и Hongqi, а также электрокары — Zeekr, Li, Avatr. Впрочем, в сегменте люксовых машин покупатели по-прежнему предпочитают хорошо знакомые модели ушедших из России марок, которые продолжают поставляться по схеме параллельного импорта.