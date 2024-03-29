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Восполнить дефицит бензина при необходимости поможет Белоруссия

Вариант таких поставок проработан с Минском на случай возникновения дефицита горючего из-за ремонтов НПЗ. Об этом сообщил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный в кулуарах форума «Биржевой товарный рынок 2025».

Восполнить дефицит бензина при необходимости поможет Белоруссия
© Quto.ru

О проработке возможности поставок в Россию бензина из Белоруссии сообщил сайт РБК со ссылкой на заявление главы думского комитета по энергетике Павла Завального. В настоящее время, по словам чиновника, дефицита нет, однако вариант подготовлен.

«Есть договорённость с Белоруссией, что они в моменте помогут поставками топлива на российский рынок. Они и до этого поставляли, но проработан вариант увеличения объёма поставок в необходимых объёмах для того, чтобы подстраховаться и исключить вопросы с возможным дефицитом», — конкретизировал Завальный, добавив, что это нужно исключительно для страховки.

По словам депутата, в настоящее время запасы бензина и дизеля в стране превышают среднегодовые уровни. Белоруссия готова пойти навстречу, несмотря на наличие экспортной альтернативы.

Белорусское топливо реализуется на СПбМТСБ через государственного трейдера — российский «Промсырьеэкспорт». Существует также вариант прямых продаж не через биржу.

Ранее стало известно, что на немецких АЗС появились новые виды топлива. После долгой задержки Германия последует примеру многих других стран.

Автоэксперт
Павел Завальный
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа