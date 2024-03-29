Восполнить дефицит бензина при необходимости поможет Белоруссия

Вариант таких поставок проработан с Минском на случай возникновения дефицита горючего из-за ремонтов НПЗ. Об этом сообщил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный в кулуарах форума «Биржевой товарный рынок 2025».

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О проработке возможности поставок в Россию бензина из Белоруссии сообщил сайт РБК со ссылкой на заявление главы думского комитета по энергетике Павла Завального. В настоящее время, по словам чиновника, дефицита нет, однако вариант подготовлен.

«Есть договорённость с Белоруссией, что они в моменте помогут поставками топлива на российский рынок. Они и до этого поставляли, но проработан вариант увеличения объёма поставок в необходимых объёмах для того, чтобы подстраховаться и исключить вопросы с возможным дефицитом», — конкретизировал Завальный, добавив, что это нужно исключительно для страховки.

По словам депутата, в настоящее время запасы бензина и дизеля в стране превышают среднегодовые уровни. Белоруссия готова пойти навстречу, несмотря на наличие экспортной альтернативы.

Белорусское топливо реализуется на СПбМТСБ через государственного трейдера — российский «Промсырьеэкспорт». Существует также вариант прямых продаж не через биржу.

Ранее стало известно, что на немецких АЗС появились новые виды топлива. После долгой задержки Германия последует примеру многих других стран.