Плохой год Tesla: почему лидер на рынке электрокаров снижает поставки

Один из лидеров по производству электромобилей – компания Tesla – в этом году переживает сложный период. На фоне падения спроса на электрокары и ценовой войны с конкурентами прибыль компании падает. Вдобавок ожидается сокращение поставок из-за снижения цен на продукцию, и все это происходит на фоне замедляющегося рынка электромобилей.

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Очевидно, что после многолетнего роста продаж Tesla придется готовиться к приостановке выпуска продукции в 2024 году. К тому же конкуренты из Китая демпингуют более низкими ценами на свои электромобили.

Аналитики прогнозируют, что в первом квартале Tesla поставит 458,5 тыс. автомобилей – это больше, чем в аналогичном квартале 2023 года, но на 5% меньше по сравнению с предыдущими тремя месяцами (IV квартал 2023 года).

В начале 2024 года компания продолжила снижать цены в США, Китае и Германии, а также увеличила количество маркетинговых предложений и скидок с целью стимуляции спроса у потребителей.

Tesla утратила статус мирового лидера по продажам электромобилей в четвертом квартале в пользу BYD на китайском рынке. За первые два месяца 2024 года компания поставила в КНР 131,8 тыс. автомобилей, что на 6,2% меньше, чем годом ранее. А у себя в стране модели Model 3 не имеют права на федеральный налоговый вычет в размере 7,5 тыс. долларов из-за ограничений на источники материалов для батарей из Китая.

Также на показатели Tesla оказали влияние простои производств в Германии в текущем квартале, при этом аналитики считают, что этот факт не сильно скажется на компании.