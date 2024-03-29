Эксперт рассказал, стоит ли новый Citroen С5 Aircross своих денег

На российском авторынке произошла сенсация - в продажу официально выходит кроссовер ушедшего бренда Citroen, да еще собранный в нашей стране. Однако французский автопроизводитель, как оказалось, к этому никакого отношения не имеет, а высокие цены на модель могут оставить ее без шансов на выживание.

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"Ситроен", да не тот

Калужский завод, который ранее выпускал автомобили Peugeot, Citroen, Opel, а также Mitsubishi, после двухлетнего простоя недавно возобновил работу, запустив серийное производство среднеразмерного кроссовера Citroen С5 Aircross. Впрочем, стоит оговориться, что речь вовсе не идет о возвращении французской марки в нашу страну - проект реализует компания "Автомобильные технологии", которая выпускает автомобили на арендуемых мощностях предприятия "ПСМА Рус" из машинокомплектов из Китая.

Кроссоверы Citroen С5 Aircross калужской сборки поступят в продажу в мае этого года. На них будет предоставляться заводская гарантия - 3 года или 100 тыс. км, в зависимости от того, что наступит ранее.

По мнению руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, старт производства Citroen C5 Aircross в Калужской области - довольно неоднозначная ситуация. Долгосрочность этого проекта, стабильность ценообразования, поставок и гарантийных обязательств неизвестны по понятным причинам.

С претензией на премиум

Под капотом Citroen C5 Aircross калужского производства установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 175 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. На российском рынке модель появится в единственной комплектации Feel стоимостью 4 млн 299 тыс. рублей.

За эти деньги кроссовер, в частности, будет иметь 6 подушек безопасности, систему помощи при старте на уклоне, круиз-контроль с ограничителем скорости, подвеску Progressive Hydraulic Cushions, сиденья Citroen Advanced Comfort, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, бесключевой доступ в автомобиль с кнопкой запуска двигателя, беспроводное зарядное устройство для смартфона, функцию бесконтактного открывания двери багажника с сенсором для ног, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания и др.

Салон Citroen C5 Aircross получил мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, функцией Bluetooth + 6 динамиков, цифровую приборную панель с дисплеем 12.3", систему кругового обзора 360: камеру заднего вида c обзором 180° и фронтальную камеру с функцией обзора 180°, боковые камеры, передние и задние датчики парковки, функцию приветственный свет "Follow me home", комбинированную отделку сидений из кожи синего и серого цвета и материала Alcantara.

Дороже конкурентов

Как отмечает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, отечественный производитель позиционирует Citroen C5 Aircross как кроссовер премиального класса, однако ценовая политика вряд ли обеспечит модели высокий уровень продаж.

К тому же китайские автоконцерны твердо решили наращивать долю на нашем рынке, и для этих целей используют специальные предложения на свои модели.

Например, если говорить о премиальных кроссоверах, то модели Exeed сейчас можно приобрести с выгодой от 600 тысяч до 1 миллиона с лишним рублей. То есть, кросс-купе RX с учетом скидки в размере 960 тыс. рублей обойдется примерно в 3 млн 230 тыс. рублей, что гораздо дешевле, чем Citroen C5 Aircross.

Поэтому, несмотря на богатое техническое оснащение, он вряд ли займет существенную долю продаж, даже с учетом корпоративных заказчиков, например, из представителей госсектора, ведь Citroen C5 Aircross входит в список отечественных авто, рекомендованных для приоритетного использования чиновниками в служебных целях.

По словам Александра Ковалева, главным минусом Citroen C5 Aircross станет высокая цена. В Китае его стоимость примерно совпадает с ценой кроссовера Haval Dargo. Но на нашем рынке цена переднеприводного C5 Aircross на 750 тыс. рублей выше. При этом его функциональное оснащение также отстает от китайских конкурентов. Так, у него почти нет обогревов и систем помощи вождения. Из преимуществ этого автомобиля в сравнении с конкурентами можно выделить разве что авторитет французского бренда и классический "автомат" на 8 ступеней.

"Из-за высокой цены потенциальный объем продаж C5 Aircross будет низким: в лучшем случае несколько десятков в месяц. Продажи также будут зависеть и от объема производства и стабильности поставок. Потенциальными клиентами C5 Aircross станут владельцы старых моделей Citroen и других французских автомобилей, не доверяющие китайским транспортным средствам. Но таких потребителей с каждым днем становится всё меньше. Поэтому перспективы данного проекта сомнительны", - резюмирует Александр Ковалев.