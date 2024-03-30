Как правильно подготовить машину к весне

О том, что автомобиль нужно готовить к зиме, знают многие водители. Однако после холодной зимы, снега и реагентов на дорогах автомобили нуждаются еще и в проведении «весенних процедур». О том, что нужно делать водителям перед наступлением настоящей весны и какие работы следует выполнить, — в материале NEWS.ru.

Сменить шины и проверить давление

Согласно российскому законодательству, запрещена эксплуатация автомобилей с зимними шипованными шинами в период календарного лета — с 1 июня по 31 августа. Причем речь идет именно о шипованных покрышках: формально летом можно ездить на машине с зимними «липучками».

Однако все эксперты не рекомендуют летом ездить на зимних шинах (даже без шипов). «Во-первых, резина для холодной поры во время жары быстрее изнашивается. А главное — на асфальте эффективность торможения зимних покрышек при плюсовой температуре существенно снижается», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

При этом не стоит спешить с заменой зимних шин на летние. Если прогноз говорит, что возможен снегопад и минусовые температуры, то переобуваться пока не стоит. «Смотрите не на дневную температуру, а на ночную. Весной в марте или начале апреля в европейской части России может быть солнце и плюс 10. А ночью — минус. И все лужи могут замерзнуть», — добавил Вадим Гагарин.

Если летние шины уже старые, то их надо менять. По правилам для легковых машин и грузовиков массой не более 3,5 тонны остаточная глубина протектора покрышек должна быть не менее 1,6 мм (часто шина сама «говорит», что ее пора менять, — для этого есть индикаторы износа в виде цифр, «капелек» и других знаков).

При этом 1,6 мм — это уже критический износ. «Лучше не доводить даже до 2 мм и менять шины раньше. Чем больше остаточная глубина протектора, тем эффективнее шина работает при проезде луж, тем меньше шансов столкнуться с эффектом аквапланирования», — рассказал редактор портала Motor.ru Дмитрий Ласьков.

После переобувания нужно проверить и давление в колесах. Если зимой производители шин рекомендуют немного подкачивать покрышки и прибавлять 0,1–0,2 атмосферы (10–20 kPa) к рекомендованным цифрам, то весной и летом этого делать не нужно. Лучше просто следовать рекомендациям автопроизводителей (чаще всего у современных легковых автомобилей и кроссоверов давление должно быть 2,1–2,3 бара или атмосферы).

Проверить систему кондиционирования

Перед летом рекомендуется проверить кондиционер, особенно если ранее вы замечали, что он трудится не столь эффективно, как раньше.

Как правило, причина выхода кондиционера из строя заключается в течи хладагента — это может происходить через прохудившиеся соединения трубок из-за коррозии или повреждений. На автосервисах для проверки системы кондиционирования обычно закачивают специальный газ с цветными маркерами, а затем мастера при помощи ультрафиолетовых ламп находят место утечки.

Но даже если с кондиционером все в порядке, то весной все-равно рекомендуется провести обслуживание системы. «Желательно прочистить радиатор кондиционера, который требует регулярной промывки. Ее лучше проводить раз в год. Одновременно с радиатором кондиционера обычно чистится и основной радиатор, что полезно для двигателя», — рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов.

Поменять фильтры

Каждый современный автомобиль имеет несколько фильтров. И после зимы их рекомендуется заменить. Речь идет не только о воздушном фильтре двигателя, но и о фильтре салона. Причем во многих моделях эти процедуры можно выполнить самостоятельно, а сами фильтры стоят относительно недорого.

Покупать дешевые фильтры настоятельно не рекомендуется: они могут быть сделаны из некачественных материалов и плохо выполнять свои функции. Кроме того, раз в несколько лет рекомендуется менять фильтр осушителя кондиционера.

Тщательно вымыть кузов

Соль и реагенты, которыми посыпают дороги в наших городах, оказывают крайне негативное воздействие на кузов. Поэтому после зимы нужно как следует вымыть машину, причем лучше очистить от грязи и отложений еще и днище.

Если вы заметите на лакокрасочном покрытии повреждения или очаги коррозии, то их нужно сразу же обработать защитными средствами — это позволит остановить распространение ржавчины.

Заменить «дворники»

Щетки стеклоочистителя рекомендуется менять один раз в год (иногда они требуют замены чаще). «Весна — это лучшее время для установки новых „дворников“. Дождливой весной плохие щетки начнут „размазывать“ воду по лобовому стеклу, что значительно ухудшит обзор. А это уже прямая угроза безопасности», — считает Петр Баканов.

Проверить тормозную систему

Летом скорости растут. На сухом асфальте водители начинают активнее давить на педаль газа, а, например, на платных дорогах ограничения увеличиваются со 110 до 130 км/ч. Но чем выше скорость, тем больше требований предъявляется к тормозам. Поэтому весной стоит проверить износ тормозных колодок, часто это можно сделать даже визуально.